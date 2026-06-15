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Veľký Krtíš: Obnovili rodný dom štúrovca Augusta Horislava Škultétyho
Po rodákovi v meste pomenovali ulicu, námestie, knižnicu i školu.
Autor TASR
Veľký Krtíš 15. júna (TASR) - Miestni nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili takmer 250-ročný rodný dom štúrovca a krtíšskeho rodáka Augusta Horislava Škultétyho. Informovala o tom Mária Hroncová zo Spoločnosti A. H. Škultétyho s tým, že dom bude po obnove slúžiť ako pamätné miesto a múzeum.
Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola, v súčasnosti je zariadený historickým nábytkom. Sú v ňom aj nová busta rodáka i skriňa so starými predmetmi i knihami. Obohatiť by ju chceli o ďalšie, slúžiť by mali ako vzdelávacie pomôcky. „Keď sa do domu prídu učiť žiaci a študenti a budeme im hovoriť o zásluhách Škultétyho, knihy budú môcť držať v ruke a listovať v nich,“ objasnila s tým, že premietať by chceli aj dokumentárny film o svojom rodákovi.
Ako ďalej uviedla, práce na obnove domu sa začali v roku 2019, pre financie ju rozdelili do etáp a do stavby investovali takmer 90.000 eur. Peniaze získali od nadšencov a dobrovoľníkov vo verejnej zbierke, dostali ich však aj od niektorých úradov. Spomenula, že budova nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, projekt tak uskutočnili podľa seba.
Veľkokrtíšsky evanjelický farár Michal Meliško víta priestor, v ktorom môžu prezentovať nielen narodenie Škultétyho, ale aj celý jeho život. „Z evanjelickej stránky to bola významná osobnosť. Mal zásluhy za šírenie vzdelania,“ zdôraznil s tým, že ako evanjelický farár si Škultéty zakladal na dobrých mravoch a na tom, aby ich šíril do spoločnosti. Dodal, že cirkevný zbor prezentuje jeho odkaz aj cez školské výučby a regionálnu výchovu.
Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko podotkol, že mesto nemá veľa významných osobností, ktoré by v ňom zanechali výraznú historickú stopu. Škultéty je tak podľa neho ten, na ktorého môžu byť pyšní. Po rodákovi v meste pomenovali ulicu, námestie, knižnicu i školu. Škultéty bol riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej, zaslúžil sa aj o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Zomrel v Kraskove.
Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola, v súčasnosti je zariadený historickým nábytkom. Sú v ňom aj nová busta rodáka i skriňa so starými predmetmi i knihami. Obohatiť by ju chceli o ďalšie, slúžiť by mali ako vzdelávacie pomôcky. „Keď sa do domu prídu učiť žiaci a študenti a budeme im hovoriť o zásluhách Škultétyho, knihy budú môcť držať v ruke a listovať v nich,“ objasnila s tým, že premietať by chceli aj dokumentárny film o svojom rodákovi.
Ako ďalej uviedla, práce na obnove domu sa začali v roku 2019, pre financie ju rozdelili do etáp a do stavby investovali takmer 90.000 eur. Peniaze získali od nadšencov a dobrovoľníkov vo verejnej zbierke, dostali ich však aj od niektorých úradov. Spomenula, že budova nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, projekt tak uskutočnili podľa seba.
Veľkokrtíšsky evanjelický farár Michal Meliško víta priestor, v ktorom môžu prezentovať nielen narodenie Škultétyho, ale aj celý jeho život. „Z evanjelickej stránky to bola významná osobnosť. Mal zásluhy za šírenie vzdelania,“ zdôraznil s tým, že ako evanjelický farár si Škultéty zakladal na dobrých mravoch a na tom, aby ich šíril do spoločnosti. Dodal, že cirkevný zbor prezentuje jeho odkaz aj cez školské výučby a regionálnu výchovu.
Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko podotkol, že mesto nemá veľa významných osobností, ktoré by v ňom zanechali výraznú historickú stopu. Škultéty je tak podľa neho ten, na ktorého môžu byť pyšní. Po rodákovi v meste pomenovali ulicu, námestie, knižnicu i školu. Škultéty bol riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej, zaslúžil sa aj o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Zomrel v Kraskove.