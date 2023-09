Vo Veľkom Krtíši prijali v súvislosti s migráciou viaceré opatrenia

Veľký Krtíš 6. septembra (TASR) - Okresný úrad vo Veľkom Krtíši prijal pre nelegálnu migráciu v regióne viaceré opatrenia. Súvisia napríklad so stravou pre cudzincov i zachovaním zdravia miestnych obyvateľov. TASR to v stredu povedala prednostka úradu Jana Ambrošová.



Cieľom je podľa nej čo najskôr znížiť súčasný počet migrantov vo Veľkokrtíšskom okrese tak, aby ich dokázali vybavovať priebežne. "Vydala som príkazy na ich urýchlené rozdelenie na oddeleniach cudzineckej polície tam, kde sú ešte kapacity voľné," objasnila. Dodala, že zaistili aj väčšie množstvo spacích vakov pre ľudí a viac stravy. V uplynulých dňoch ju dostávali dvakrát denne.



Prostredníctvom Slovenského Červeného kríža dostávajú migranti v súčasnosti stravu trikrát denne. "Bude to tak do doby, kým bude vyhlásená mimoriadna situácia, dlhodobo to však nie je udržateľné," spresnila s tým, že opatrenia už postupne uskutočňujú.



Prednostka poznamenala, že počty migrantov v jednej zo súkromných hál vo Veľkom Krtíši sa každú hodinu menia. Nie je preto podľa jej slov možné uvádzať, koľko presne ich tam aktuálne je. "Prichádza viacero autobusov na ich prevoz, verím, že v priebehu dňa bude ich počet klesať. Je však možné, že budú aj nové záchyty, nevieme však, v akých počtoch," potvrdila. Spomenula, že nariadili aj príkaz, ktorý sa týka protipandemických opatrení.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová v stredu potvrdila, že v súvislosti s migrantmi mali dve ošetrenia v chirurgickej ambulancii. Žiadne vážne prípady to však podľa nej neboli.