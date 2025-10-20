< sekcia Regióny
Veľký Krtíš plánuje svoj rozpočet na rok 2026 schváliť 19. novembra
ZMOS predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra.
Autor TASR
Veľký Krtíš 20. októbra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš plánuje svoj rozpočet na rok 2026 schváliť 19. novembra tohto roka, aby nemuselo aplikovať mechanizmus takzvanej dlhovej brzdy. TASR o tom v pondelok informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko s tým, že návrh rozpočtu majú pripravený.
Dodal, že v pondelok sa touto témou na svojom zasadnutí zaoberá aj finančná komisia mestského zastupiteľstva. V ďalších dňoch podľa neho pripravujú stretnutie so všetkými mestskými poslancami. Podľa Balka podobne ako Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) presadzujú schvaľovanie rozpočtov do 21. novembra tohto roka.
ZMOS predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra. Časový rámec je však pre mnohé samosprávy veľmi náročný, uviedol predseda združenia Jozef Božik. „Rozpočtový proces je v mnohých prípadoch už rozbehnutý, návrhy rozpočtov sa pripravujú priebežne,“ povedal s tým, že samosprávy boli upozornené na povinnosť splniť daný termín v dostatočnom predstihu.
Ak obec alebo mesto nestihne schváliť svoj rozpočet do 21. novembra, podľa Božika tým neporuší zákon, dostane sa však do rozpočtového provizória. Spresnil, že to síce umožňuje dočasné fungovanie samosprávy, obmedzuje však jej rozvojové aktivity, čerpanie eurofondov i schopnosť reagovať na nové výzvy.
Dodal, že v pondelok sa touto témou na svojom zasadnutí zaoberá aj finančná komisia mestského zastupiteľstva. V ďalších dňoch podľa neho pripravujú stretnutie so všetkými mestskými poslancami. Podľa Balka podobne ako Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) presadzujú schvaľovanie rozpočtov do 21. novembra tohto roka.
ZMOS predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra. Časový rámec je však pre mnohé samosprávy veľmi náročný, uviedol predseda združenia Jozef Božik. „Rozpočtový proces je v mnohých prípadoch už rozbehnutý, návrhy rozpočtov sa pripravujú priebežne,“ povedal s tým, že samosprávy boli upozornené na povinnosť splniť daný termín v dostatočnom predstihu.
Ak obec alebo mesto nestihne schváliť svoj rozpočet do 21. novembra, podľa Božika tým neporuší zákon, dostane sa však do rozpočtového provizória. Spresnil, že to síce umožňuje dočasné fungovanie samosprávy, obmedzuje však jej rozvojové aktivity, čerpanie eurofondov i schopnosť reagovať na nové výzvy.