Veľký Krtíš plánuje vybudovať 12 nabíjacích bodov pre elektromobily
Viaceré pribudnú na Komenského ulici a na parkovisku za budovou mestského úradu.
Autor TASR
Veľký Krtíš 22. septembra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš plánuje do konca roka vybudovať 12 nabíjacích bodov pre elektromobily. Rozšíriť tak chce možnosti nabíjacej infraštruktúry. Na výstavbu získalo vyše 185.000 eur od Ministerstva hospodárstva (MH) SR. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.
Dodal, že samospráva reagovala na prvú vyhlásenú výzvu MH, ktorá ponúkala možnosť vybudovania nabíjacej infraštruktúry. „Chceme prinášať pre obyvateľov moderné technológie a jednou z nich je aj prístup k verejným nabíjačkám,“ objasnil s tým, že v prvej výzve bolo mesto úspešné. Po jej zrušení sa mu však podarilo uspieť aj v druhej a získať viac ako násobok pôvodných finančných prostriedkov. Občanom tak podľa neho oproti pôvodnému projektu prinesú viac nabíjačiek.
Ako ďalej uviedol, v centre mesta budú také, ktoré umožňujú nabiť elektromobil rýchlejšie. Viaceré pribudnú na Komenského ulici a na parkovisku za budovou mestského úradu. „Na sídliskách budú nabíjacie body, ktoré budú vo väčšom množstve, čo je aj zámerom vyhlásenej výzvy, vyššia dostupnosť,“ zdôraznil. Osadia ich na Novohradskej ulici a na Ulici Boženy Nemcovej. Nabíjací bod bude aj pri krytej plavárni. V súčasnosti sú v meste v prevádzke štyri verejné nabíjačky, ktoré nie sú v majetku Veľkého Krtíša.
