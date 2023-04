Veľký Krtíš plánuje výstavbu elektrárne v budove svojho úradu

Veľký Krtíš 11. apríla (TASR) - Mesto Veľký Krtíš plánuje výstavbu elektrárne v budove svojho mestského úradu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 92.394 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb, ktoré s tým súvisia. Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektriny v budove veľkokrtíšskeho mestského úradu má byť v určenom rozsahu. Patrí tam dodanie komponentov elektrárne i výstavba zdroja vrátane montážneho materiálu i uvedenie elektrárne do prevádzky. Súčasťou je tiež funkčná skúška s podmienkami, ktoré stanovuje Stredoslovenská distribučná. "Tak, aby bolo dielo prevádzkyschopné a funkčné," uvádza oznámenie.



Ako ďalej informuje, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 21. apríla. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie, ktorým je operačný program Kvalita životného prostredia.