Počas horúčav sa Veľký Krtíš snaží šetriť vodou

Veľký Krtíš 2. júla (TASR) - Počas aktuálnych horúčav sa mesto Veľký Krtíš snaží v maximálnej miere šetriť vodou. Patrí totiž medzi tie, ktoré sú na Slovensku najviac ohrozené klimatickou zmenou. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.



Dodal, že v uplynulých dňoch kropili ulice. Dobrovoľne to podľa neho každý rok robí firma, ktorá zabezpečuje služby spojené s vývozom komunálneho odpadu. Spomenul, že snahou je aj zlepšiť prostredie v budovách. „Keďže patríme medzi mestá s najväčším podielom vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, mohli sme dobudovať napríklad v základnej umeleckej škole v koncertnej a divadelnej sále klimatizácie,“ objasnil s tým, že takto vedia využiť prebytok energie.



Ako uviedol, pitná voda je stále dostupná a zatiaľ samosprávu nevyzvali na regulačné opatrenia spotreby vody. „Mesto má vybudované aj vodozádržné opatrenia na budovách vo svojej správe, teraz sú však prázdne, keďže zrážky dlhodobo chýbajú,“ podotkol. Hmlové brány na osvieženie obyvateľov v uliciach sú podľa neho zaujímavé riešenie. V týchto horúcich dňoch však na polievanie mestskej zelene spotrebuje podnik služieb v zriaďovacej pôsobnosti mesta takmer 6000 litrov vody denne.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová doplnila, že horúčavy nepôsobia dobre hlavne na ležiacich pacientov. Na každom oddelení im tak počas nich ponúkajú nesladené čaje a vodu. Niektorí ľudia si nosia minerálnu vodu z domu. „Opatrením pri vysokých horúčavách je aj riaditeľské voľno. To vydávam po skontrolovaní prác na každom úseku, pretože práca musí byť dokončená a prevádzka zabezpečená,“ reagovala.



Potvrdila, že klimatizačné zariadenie majú na najrizikovejších oddeleniach, aby sa neprehrievali prístroje. Nové kúpili na internú jednotku intenzívnej starostlivosti a na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Budúci týždeň bude firma montovať klimatizáciu pred chirurgickú a traumatologickú ambulanciu do čakárne pacientov,“ uzavrela.