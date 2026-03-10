< sekcia Regióny
Veľký Krtíš začal s výstavbou nabíjacej infraštruktúry

Autor TASR
Veľký Krtíš 10. marca (TASR) - Mesto Veľký Krtíš pokračuje vo výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V týchto dňoch začalo s výstavbou nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko s tým, že ju financujú z plánu obnovy.
Dodal, že v súčasnosti robia výkopové práce pre inštaláciu nabíjačiek. Vybudujú ich na Ulici Boženy Němcovej a Novohradskej. „Ďalšie budú pri správe mestských športových zariadení a na Ulici Jana Amosa Komenského. Nabíjačky pribudnú aj na parkovisku za mestským úradom,“ objasnil.
V ďalšej etape po ukončení prác na trafostanici pribudne rýchlonabíjačka. Inštalovaný výkon bude dvakrát po 120 kilowattov (kW). „Z dôvodu energetickej náročnosti je nevyhnutné vymeniť transformátor v trafostanici,“ spomenul. Mesto to zabezpečuje formou participatívneho projektu.
Pripravujú aj proces zdieľania elektriny na odberných miestach mesta. „Dokážeme si na nich vyrobiť takmer 60 percent ročnej spotreby elektrickej energie,“ zdôraznil prednosta. Spresnil, že za to nemusí samospráva nič platiť, čo je pre ňu veľkou výhodou.
Ako ďalej uviedol, z ušetrených prostriedkov financujú ďalší rozvoj organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Podotkol, že v minulosti z ušetrených prostriedkov za elektrinu budovy mestského úradu financovali 50. výročie založenia základnej umeleckej školy. „Podané projekty nám pomohli získať finančné zdroje z plánu obnovy a z Programu Slovensko,“ konštatoval. Mesto sa podľa neho dlhodobo zúčastňuje na aktivitách, ktoré v tejto oblasti koordinuje Únia miest Slovenska.
Poznamenal, že v súčasnosti majú na streche mestského úradu 50 kW elektráreň s batériovým úložiskom. Na streche mestskej plavárne je tiež 50 kW elektráreň, kde prebytky využívajú na ohrev bazénovej vody. Podľa neho tak znižujú svoju závislosť pri ohreve vody od plynu. „Na streche budovy Základnej školy Poľná je rovnako 50 kW elektráreň s batériovým úložiskom. Slúži aj pre potrebu základnej umeleckej školy,“ povedal. Na všetky tieto projekty získala samospráva zdroje z výziev ministerstiev.
Na streche budovy Základnej školy Nám. Augusta Horislava Škultétyho majú 25 kW elektráreň, vyhrali ju cez súťaž súkromnej spoločnosti.
