Veľký Krtíš: Zimná údržba je náročnejšia ako v minulej sezóne
Autor TASR
Veľký Krtíš 11. februára (TASR) - Aktuálna zimná údržba ciest a chodníkov vo Veľkom Krtíši je náročnejšia ako v sezóne 2024/2025. Súvisí to so snehom, ktorého bolo výrazne viac ako v uplynulých rokoch. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Dodal, že počas vlaňajšieho decembra a januára tohto roka sa navyše teploty pohybovali pod bodom mrazu a počas niekoľkých dní boli na hodnote mínus 15 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách je podľa neho udržiavanie ciest a chodníkov výrazne komplikovanejšie.
Ako ďalej uviedol, preventívnych posypov bolo v aktuálnej zimnej sezóne päť. Od novembra minulého roka do konca januára 2026 bolo v teréne 19 výjazdov. „Tohtoročné mesiace február a marec ešte nevieme určiť, keďže zimná údržba sa ešte neskončila,“ objasnil. Rozpočet na zimnú údržbu vo Veľkom Krtíši je v súčasnosti 89.683 eur bez DPH.
Prednosta spomenul, že najvážnejšia situácia býva na cestách a chodníkoch, ktoré majú väčšie sklony. Je to aj na chodníkoch, ktoré sú ťažko dostupné pre techniku a treba ich čistiť ručne. „Problematické sú aj sídliská s veľkým počtom áut na parkoviskách, ktoré parkujú mimo vyznačených miest a blokujú prejazd techniky,“ zdôraznil Balko.
Samospráva pripomína, že čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia rodinných domov, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. „Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosíme občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách,“ upozornilo mesto.
