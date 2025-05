DRÁMA VO VZDUCHU NAD NOVÝMI ZÁMKAMI: Športové lietadlo spadlo do poľa

Veľký Kýr 29. mája (TASR) - Do poľa za obcou Veľký Kýr v okrese Nové Zámky spadlo bezmotorové športové lietadlo. Vetroň sa pri svojom prelete v utorok 27. mája krátko pred 16.30 h zachytil o drôty vysokého napätia a spadol do poľa, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.



Pri nehode sa zranila jedna osoba, bola však pri vedomí a komunikovala. Rýchla zdravotná pomoc ju previezla do Fakultnej nemocnice Nové Zámky.



Hasiči vykonali na spadnutom bezmotorovom športovom lietadle protipožiarne opatrenia. Pri nehode prišlo k poškodeniu drôtov vysokého napätia, preto bola prostredníctvom operačného dôstojníka z Integrovaného záchranného systému Nitra na miesto udalosti privolaná aj poruchová služba Západoslovenskej energetiky. Na miesto udalosti sa dostavili aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru.