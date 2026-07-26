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VEĽKÝ POŽIAR: V Rači horel trávnatý porast, zasahovali hasiči

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Foto z miesta. Foto: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotován.

Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - V bratislavskej Rači na Hečkovej ulici horel trávnatý porast. Zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotován.

„Ďakujeme štátnym hasičom a nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Bratislava - Rača za rýchly zásah pri požiari trávnatého porastu na Hečkovej. Našťastie sa oheň nepriblížil ku kotolni,“ uviedol na sociálnej sieti.

Avizoval, že príčina požiaru sa prešetrí. „Podľa všetkého vznikol na súkromnom pozemku za bilboardami a presunul sa aj na náš obecný pozemok,“ doplnil.

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