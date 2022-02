Archeopark vo Veľkom Šariši by mohol návštevníkov privítať na jeseň

Veľký Šariš 19. februára (TASR) – Archeopark, ktorý vznikne pod hradom Šariš vo Veľkom Šariši, by mal byť dokončený do jesene. Mesto projekt realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce s ukrajinským mestom Rakoshyno. Ako pre TASR uviedol primátor Veľkého Šariša Viliam Kall, ide o stavbu, ktorá si vyžiada takmer 480.000 eur a mesto sa podieľa päťpercentným spolufinancovaním.



"Vzniknú tam typické, prevažne drevené stavby, ktoré budú prezentovať štýl a spôsob života v stredoveku s odkazom na typický sedliacky dom. Bude poukazovať aj na prípravu stravy, spôsob bývania, starostlivosť o domáce zvieratá a podobne. Ukáže nám, aký bol život v podhradí v určitom časovom období. Budeme to orientovať na stredovek. Očakávame, že stavebné práce sa začnú do dvoch mesiacov a budú ukončené do jesene," povedal pre TASR Kall.



Archeopark mali podľa jeho slov v pláne vybudovať už dlhšie.



"Chceli sme pripraviť ako keby nadstavbu hradu Šariš. Je k nemu potrebné absolvovať viac ako kilometrovú trasu, takže sme chceli pripraviť aj nejaký prvok v podhradí. Práve archeopark dáva jasný odkaz, že tu bolo silné podhradie. Ide o ďalší prvok cestovného ruchu, ktorý má pritiahnuť ďalších ľudí, turistov, ktorí možno nevyjdú k hradu," dodal Kall.



Ako povedal, ukrajinský partner realizoval výstavbu amfiteátra, v ktorom chce približovať slovanskú kultúru a poukazovať na prepojenosť Zakarpatskej oblasti so Šarišom.