Veľký Šariš bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Veľký Šariš 7. januára (TASR) – Mesto Veľký Šariš bude hospodáriť v tomto roku s vyrovnaným rozpočtom. Na ostatnom rokovaní jeho návrh schválili mestskí poslanci. Podľa primátora Viliama Kalla podielové dane na tento rok predstavujú približne 3,4 milióna eur.



"Vzhľadom na to, že sme chceli zostaviť vyrovnaný rozpočet, bolo potrebné riešiť aj úpravu miestnych poplatkov a daní, ktoré sa v našom prípade zvyšovali o 30 percent. Tento nárast príjmov, napríklad v prípade dane z nehnuteľnosti, predstavuje približne okolo 100.000 eur. Primárne je suma určená na to, aby sme vykryli doplatok, ktorý je indikovaný zo strany Dopravného podniku mesta Prešov za to, že nám tu chodí mestská hromadná doprava. Hľadali sme zdroje na to, ako vykryť to, že nás tá služba bude stáť o takmer 90.000 eur viac," uviedol Kall.



Ako ďalej povedal, trápia ich tiež narastajúce ceny energií. V prípade materskej školy ide o nárast takmer 50.000 eur ročne. "Nehovoriac aj o tom, že podľa kolektívnych zmlúv sa musí plniť aj vyššia suma na mzdy," doplnil primátor s tým, že pristúpili k viacerým úsporným opatreniam.



"Momentálne je prerušený participatívny rozpočet. Boli zastavené takzvané poslanecké dotácie, ako aj dotácia, o ktorej mám možnosť ja ako primátor rozhodnúť. Takisto boli pozastavené odmeny zamestnancov, koncoročné odmeny poslancov," povedal Kall.



Poslanci schválili zvýšenie poplatkov za odvoz a spracovanie odpadu. Suma na osobu a rok vzrástla z približne 24 eur na 33 eur. "Náklady na jednu osobu dnes priemerne predstavujú okolo 40 eur. To znamená, že stále, aj po zvýšení, mesto dopláca priemerne sedem eur na každého jedného obyvateľa. Pripravujeme sa na spustenie množstevného zberu. To znamená, že ľudia budú platiť len za reálne vyprodukované a odovzdané množstvo odpadov, keďže budeme nádoby vážiť," vysvetlil primátor a doplnil, že daň z nehnuteľnosti pri štandardnom rodinnom dome so záhradou vzrástla z približne 40 eur na 53 eur.



Mesto hospodári ročne s rozpočtom vo výške približne sedem miliónov eur. "Závisí od toho, či má nejaké riešené externé projekty. Aj tento rok bude dosť podobný v číslach. Ak by do toho vstúpili externé zdroje, ktoré sú pre nás miliónového charakteru, či už je to projekt Kulturpľac, škôlka a podobne, tak vieme atakovať hranicu takmer osem miliónov až deväť miliónov eur," dodal Kall.