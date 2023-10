Veľký Šariš chce obnoviť a sprístupniť verejnosti Kaplnku sv. Kunhuty

Veľký Šariš 20. októbra (TASR) - Mesto Veľký Šariš chce obnoviť a sprístupniť gotickú Kaplnku sv. Kunhuty zo 14. storočia. Nachádza sa v areáli, kde bolo v minulosti najstaršie osídlenie v meste. Podľa primátora mesta Vilama Kalla ide o vysoko významnú archeologickú lokalitu. V súčasnosti je tam futbalové ihrisko.



"Kaplnka má spojitosť s lokalitou, kde bol v minulosti augustiniánsky kláštor, ktorý bol neskôr zbúraný a následne v danom priestore postavený Rákociho kaštieľ. Dnes už síce nestojí, ale práve táto kaplnka je mementom aj spomienkou na to obdobie. Tým, že vlastne neprešla žiadnym silným zásahom z hľadiska reštaurovania alebo nejakou premenou, jej unikátnosť spočíva v tom, že je v pôvodnom stave," uviedol pre TASR Kall.



Ide podľa jeho slov o významnú a vzácnu historickú stavbu. "Som rád, že práve po dohode s našou miestnou rímskokatolíckou farnosťou sme dokázali nájsť cestu k tomu, aby sme ju zveľadili. Máme už v rukách reštaurátorsky posudok. Odhadované náklady na rekonštrukciu sú približne 500.000 eur. Chceme to financovať v rámci projektu, ktorý sa chystá v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou," priblížil primátor.



"Budeme sa snažiť riešiť to tak, aby sme kaplnku zachránili, zakonzervovali, urobili v podstate celkovú opravu a mohli ju sprístupniť širokej verejnosti. Málokto totiž vie, aká je táto kaplnka významná. Dokonca mnohí hovoria, že je klenotom možno až nadregionálneho, stredoeurópskeho významu. Verím, že v závere budúceho roka ju sprístupnime," dodal Kall.