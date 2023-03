Veľký Šariš 16. marca (TASR) - Mesto Veľký Šariš chce rozšíriť vodovodnú a kanalizačnú sieť. Celkovo ide o tri kilometre a stavbu chce financovať prostredníctvom úveru. Investičným zámerom sa budú zaoberať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí.



Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Kall, mesto má približne sedem rokov vydané stavebné povolenie na spomenutú stavbu. Uchádzali sa o externé zdroje, neboli však podľa neho vyhlásené výzvy na tento účel alebo neboli oprávnenými žiadateľmi. Oslovila ich možnosť využitia úveru z Environmentálneho fondu.



"Ide o úver, ktorý môže samospráva získať na krytie spomenutých vecí na obdobie až 20 rokov s fixovaným úrokom vo výške 0,1 percenta. Budeme potrebovať takmer milión eur na tri kilometre nových trás verejného vodovodu a kanalizácie s tým, že sú tam aj iné technologické zariadenia, ako sú tlakové stanice a podobne," povedal Kall. Zamerajú sa podľa jeho slov na prípravu nových lokalít, kde očakávajú, že dôjde v najbližšom období k výstavbe rodinných domov, alebo sa už začala.



"Výhodou úveru je, že financie môžeme použiť aj na fotovoltické zariadenia či nové verejné osvetlenie. Ak nám zostanú voľné zdroje, určite pôjdeme aj do nejakej elektrickej sebestačnosti," vysvetlil Kall.



Pri úvere vo výške približne milión eur a splatnosti 20 rokov ročná splátka predstavuje sumu približne 50.000 eur. "Čím skôr stavbu zrealizujeme, tým dochádza určitým spôsobom k šetreniu financií z dôvodu, že ak by sme zákazku robili v neskoršom období, tá cena by bola vyššia, inflácia a tak ďalej," skonštatoval primátor.



Na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať investičným zámerom. "Na základe toho bude spustené verejné obstarávanie. Podpis zmluvy očakávam v lete s tým, že do zimy alebo v jeseni je možné, že budú začaté prvé stavebné práce. Predpokladám, že vzhľadom na rozsah samotné práce potrvajú do konca budúceho roka, ak nedôjde k nejakým komplikáciám," dodal Kall.