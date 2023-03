Veľký Šariš 8. marca (TASR) - Mesto Veľký Šariš chce v miestnej časti Kanaš vybudovať novú materskú školu. Súčasná, ktorá je v meste, kapacitne nepostačuje. O financie sa chcú uchádzať z plánu obnovy. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Viliam Kall, minulý rok nebolo z kapacitných dôvodov prijatých približne 20 detí.



"Na narastajúci počet obyvateľov v meste a potrebu umiestniť čoraz väčší počet detí sme zareagovali tým, že sme pripravili projekt novej škôlky v miestnej časti Kanaš. Máme hotovú projektovú dokumentáciu, s ktorou sa budeme uchádzať o prostriedky z plánu obnovy, čiže z eurofondov," povedal Kall.



Kapacita materskej školy bude 44 detí v dvoch triedach a náklady predstavujú takmer milión eur. "Z eurofondov získame takmer 800.000 eur. Zvyšok, čiže spolufinancovanie mesta, je viac ako 200.000 eur. Bude to riešené z vlastných zdrojov mesta. Samotný projekt na získanie eurofondov plánujeme podať v apríli tak, aby bolo možné práce začať ešte v tomto roku," vysvetlil Kall s tým, že materskú školu chcú otvoriť do dvoch rokov, v školskom roku 2025/2026.



"Z architektonického hľadiska pôjde o moderný priestor začlenený do parku, ktorý je v 'srdci' našej miestnej časti. Bude to nielen budova, ktorá musí spĺňať energetickú triedu A0, ale pozerali sme sa aj na zachytávanie dažďovej vody. Napríklad zaujímavým prvkom je to, že budova bude mať zelenú strechu," priblížil primátor.



"Ak v budúcom školskom roku príde povinnosť prijať štvorročné deti, chceme to vyriešiť zvýšením kapacity súčasnej škôlky, a to napríklad otvorením jednej triedy v základnej škole. Bola by to dočasná jedna trieda ako nejaké pracovisko materskej školy, aby sme dokázali pokryť potrebu, ktorá tu momentálne je," dodal Kall.