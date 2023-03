Veľký Šariš: Cintorín bude mať kapacitu viac ako 1000 hrobových miest

Veľký Šariš 5. marca (TASR) – Na hlavnom cintoríne vo Veľkom Šariši sú posledné voľné miesta na pochovávanie. Radnica preto pripravuje vybudovanie nového s kapacitou viac ako 1000 hrobových miest. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Viliam Kall, postačovať by mal na najbližších 20 rokov. Okrem hlavného cintorína, ktorý bude čoskoro naplnený, má mesto ešte ďalšie dva.



"S veľkou vážnosťou berieme to, že môže aj v tomto roku dôjsť k úplnému naplneniu kapacity hlavného cintorína. Pripravili sme projekt, ktorým si vieme zabezpečiť našu potrebu na najbližších 20 rokov. Zaujímavosťou tohto cintorína je, že prechádza aj filozofickou zmenou alebo trocha iným pohľadom na to, ako by mal vyzerať. Vnímame ho s určitou pietou a dôstojnosťou, ale chceme, aby bolo možné sa tam prejsť ako v nejakom parku," uviedol Kall.



Podľa jeho slov budú preferovať aj pochovávanie, ktoré nebude zaberať veľa miesta. "Budeme tam mať aj urnový háj, rovnako i pochovávanie akoby na zelenej lúke. Trendy sú také, že miest je z dlhodobého hľadiska nedostatok a bude potrebné uvažovať aj nad inými, alternatívnymi formami. Zároveň sme pripravení reagovať v budúcnosti aj na iné formy pochovávania, ktoré prinášajú iné vierovyznania," vysvetlil primátor s tým, že nový cintorín bude situovaný pri hlavnom.



Očakávané náklady na vybudovanie nového cintorína môžu podľa Kalla dosiahnuť sumu 500.000 eur. Sú v nej zahrnuté vybudovanie spevnených plôch, závlaha, osvetlenie, mobiliár a hlavný kríž. Radnica bude výstavbu cintorína financovať z vlastných zdrojov.



"Výhodou je, že nepotrebujeme mať peniaze hneď, lebo v prvom rade chceme začať novou formou pochovávať a systematicky každým rokom otvárať nové zóny cintorína. Verím, že zdroje sa budú musieť hľadať nie naraz, ale akoby v určitých rokoch. Som presvedčený, že so všetkými právnymi náležitosťami, vydaným povolením budeme disponovať niekedy koncom leta alebo na začiatku jesene s tým, že už v závere tohto roka budeme môcť pochovávať na novom cintoríne," dodal Kall.