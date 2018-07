Filmová noc na hrade Šariš ponúka filmy z celého sveta

Diváci si môžu pozrieť napríklad víťazný film Českého leva Atlantída od režiséra Michala Blaška alebo slovenský film Magic Moments od režisérky Martiny Buchelovej.

Veľký Šariš 20. júla (TASR) – Filmový festival pod názvom Filmová noc na hrade, ktorý sa začal v piatok popoludní na hrade Šariš pri Prešove, je podľa organizátorov zameraný predovšetkým na krátky film. Ako pre TASR priblížil predseda občianskeho združenia Nový film a organizátor podujatia Peter Vlkovič, pre návštevníkov si pripravili množstvo filmov, divadiel, hudby, ako i sprievodných podujatí.



"Čo sa týka filmov, spomenul by som sekciu najlepší protagonista v dokumentárnom filme. Je to súťažná sekcia, ktorú nemá žiadny iný filmový festival, a myslím si, že je to veľmi zaujímavá cena pre samotného protagonistu. Nie herca, režiséra, tvorcu, ale pre samotného protagonistu - obyčajného človeka, ktorý sa podujal, že môže byť o ňom daný film. Potom máme ešte súťažnú sekciu o najhorší film. Volá sa to Wurst de la Wurst. Je to divácka cena, kde môžu diváci hlasovať za film, ktorý sa im najviac nepáčil," povedal Vlkovič.



Diváci si môžu pozrieť napríklad víťazný film Českého leva Atlantída od režiséra Michala Blaška alebo slovenský film Magic Moments od režisérky Martiny Buchelovej. "Máme tu množstvo iných dobrých filmov z Poľska, Ruska, Indie, Chorvátska, Ameriky či Kanady," doplnil Vlkovič.



Návštevníci si môžu podľa jeho slov priniesť vlastný stan a prenocovať v stanovom mestečku. Festival Filmová noc na hrade vznikol v roku 2011. "Po úspešnom prvom ročníku s návštevnosťou asi 500 milovníkov kultúry sme pokračovali vo vízii festivalu so snahou získať a nadchnúť pre filmové umenie nielen slovenských divákov," dodal Vlkovič.