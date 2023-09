Veľký Šariš 23. septembra (TASR) - Mesto Veľký Šariš finišuje s prácami na výstavbe archeoparku pod hradom Šariš. Verejnosti priblíži stredoveký život v podhradí. Mesto projekt realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce s ukrajinským mestom Rakoshyno.



"Podľa našich informácií archeopark, ktorý je zameraný na stredovekú dedinu v podhradí, nie je v blízkosti nikde postavený. Takže mali by sme byť jediní v tomto regióne. Veríme, že priláka veľa návštevníkov. Je to obydlie, ktoré je oplotené klasickým dreveným spôsobom. Má strážnu vežu ako v minulosti a vo vnútri sa nachádza budova, v ktorej sídlil hospodár. Takisto je tam aj dom sedliaka, ktorý si pripravoval svoje dobové jedlá a choval nejaké zvieratá. Návštevníci môžu vidieť ako keby malú dedinku s pár domčekmi, ktorá približuje to, ako ľudia v samotnom podhradí žili," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall s tým, že archeopark otvoria 21. októbra.



"Týmto sme chceli dobudovať ďalší prvok cestovného ruchu na to, aby sme dokázali náš región opätovne povzniesť a prilákať ďalších turistov zo širšieho okolia," doplnil primátor s tým, že v budúcnosti v ňom plánujú robiť rôzne podujatia vrátane ponuky jedál tradičnej kuchyne.



"Budeme sa snažiť, aby archeopark bol prvou zastávkou pomyselnej cesty na hrad a aby ľudia potom pokračovali ďalej. Na druhej strane archeopark môže tým, ktorým sa môže cesta na hrad zdať komplikovaná, priblížiť jeho históriu už v samotnom podhradí. Počas sezóny bude k dispozícii od apríla do konca októbra," doplnil Kall.



Celkové náklady projektu predstavujú sumu takmer 431.000 eur, mesto sa podieľalo piatimi percentami.