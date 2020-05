Veľký Šariš napriek úsporným opatreniam plánuje investičné aktivity

Veľký Šariš 6. mája (TASR) – Napriek prijatým úsporným opatreniam v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu mesto Veľký Šariš plánuje v tomto roku viaceré investičné aktivity. Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Kall, na preklenutie terajšej situácie si úver brať neplánujú.



"Podobne ako iné samosprávy, aj my sme sa museli pozrieť na náš rozpočet, pretože prvá prognóza nebola pozitívna. Ďalšie čísla hovoria o výpadku takmer až 20 percent z podielových daní. Naše podielové dane sú vo výške približne 2,7 milióna eur, čo predstavuje pri najhoršom možnom scenári výpadok vo výške približne 600 000 eur," povedal Kall.



Pri zavádzaní opatrení sa podľa jeho slov snažil o to, aby boli v prvom rade zachované pracovné miesta.



"Samozrejme pozreli sme sa aj na mzdovú a sociálnu politiku mesta. Plošne sme znížili na Mestskom úrade, ako aj vo všetkých organizáciách odmeny na nulu, pre tento celý rok. U ľudí, ktorí majú prekážku v práci a nemôžu ju vykonávať, sme išli na 80 percent náhrady mzdy. Takisto sme zredukovali sociálny fond mesta. To znamená, znížili sme príspevky na stravné, na PN v prvých dňoch jej trvania a pod. To všetko nám ušetrí približne 70 000 eur,“ vysvetlil Kall.



Z plánu aktivít mesto odložilo tie, ktoré strpia odklad. Ide napríklad o participatívny rozpočet, kde usporia 40 000 eur.



"Podarilo sa nám pripraviť rezervu vo výške 340 000 eur a zároveň máme ešte 200 000 eur v rezervnom fonde z predchádzajúcich období. Ak by náhodou ešte bolo potrebné rozpočet korigovať, vieme ísť v rámci úspory na sumu 600 000 až 700 000 eur," povedal primátor.



Investičný plán chcú zachovať v rozsahu, aby finančne pokryli veľké projekty.



"Máme finančne vykrytú spoluúčasť modernizácie zdravotného strediska, spoluúčasť na pokračovanie prác na hrade a dokončíme cyklistický chodník, ktorý máme do Šarišských Michalian. Máme vyriešené spolufinancovanie projektu, v rámci ktorého sa majú vybudovať nové učebne pre základnú školu. Zároveň sme nechali v pláne jedno parkovisko na sídlisku Južná. V mestskej časti Kanaš sa bude robiť prvá etapa výstavby chodníka, ktorý už dlhodobo ľudia očakávajú. Máme aj financie na spolufinancovanie projektu Minipark Kanaš. Nezabudli sme ani na revitalizáciu verejného priestranstva, v rámci ktorej chceme vymeniť aspoň nejaké lavičky," dodal Kall.



Mesto plánuje v rámci investícií použiť sumu približne 500 000 eur.