Veľký Šariš predpokladá začiatok výstavby MŠ v časti Kanaš do leta

Veľký Šariš 12. februára (TASR) - Začiatok výstavby novej materskej školy (MŠ) mesto Veľký Šariš v mestskej časti Kanaš predpokladá do leta. Bude mať kapacitu 44 miest a samospráva ju bude financovať z plánu obnovy. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Viliam Kall, majú za sebou verejné obstarávanie.



"Aktuálne už pripravujeme samotné podanie projektov, ktoré by malo nastať najbližších dňoch. Celkové náklady budú vo výške približne 1,1 milióna eur a mesto musí doplatiť zo svojho rozpočtu približne 300.000 eur. Tým, že máme u nás zavedený napríklad poplatok za rozvoj, tak vieme peniaze z týchto zdrojov použiť na to, aby sme doplatili spolufinancovanie," povedal Kall.



Očakávajú, že výstavba bude trvať 18 mesiacov a plánujú stihnúť začiatok školského roka 2025/2026. Pred začiatkom výstavby je potrebné podľa primátora ešte overenie verejného obstarávania, schválenie projektu a podobne. "Očakávam do leta reálny začiatok prác. Je to výstavba 'na zelenej lúke'. Úspešný uchádzač môže po schválení projektu začať stavať," priblížil Kall.



Ako pokračoval, urobili si demografickú prognózu a teraz chcú pokryť potrebu, ktorá je v mestskej časti Kanaš. "Nevylučujeme čiastočne napríklad i presun niektorých žiakov zo súčasnej materskej školy, ktorá už je vo Veľkom Šariši," vysvetlil primátor a doplnil, že vzhľadom na rastúci počet obyvateľov sa v horizonte piatich rokov musia pripraviť na výstavbu ďalšej MŠ v meste.



"Máme už vytypovaný pozemok. Chceme použiť identický projekt, ktorý je v Kanaši, len ho ako keby preklopiť na pomery iného pozemku, ktorým mesto disponuje," dodal Kall.