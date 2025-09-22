< sekcia Regióny
Veľký Šariš odmení obyvateľov platiacich miestne dane a poplatky načas
Autor TASR
Veľký Šariš 22. septembra (TASR) - Mesto Veľký Šariš odmení obyvateľov, ktorí zaplatia miestne dane a poplatky načas. Poslanci mestského zastupiteľstva v uplynulých dňoch schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch a zaviedli mestskú nákupnú poukážku pre zodpovedných platcov. Platnosť nariadenia nadobudne od 1. novembra, niektoré ustanovenia začnú platiť od januára 2026. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.
Ako uviedol vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Miroslav Hudák, mení sa spôsob výpočtu poplatku za odpad. Nebude sa už určovať len na osobu, ale aj podľa veľkosti nádoby, počtu vývozov a spôsobu zberu. „Chceme, aby platil každý podľa toho, koľko odpadu reálne vyprodukuje. Je spravodlivé, aby rodina s menšou nádobou neplatila rovnako ako veľká domácnosť alebo podnikateľ,“ povedal Hudák.
Novinkou je aj zavedenie jednotnej sadzby poplatku za rozvoj. „Po novom bude platiť jednotná sadzba 27 eur za štvorcový meter nadzemnej časti stavby,“ priblížil Hudák. To znamená, že kto plánuje postaviť rodinný dom s úžitkovou plochou sto metrov štvorcových, zaplatí mestu 2700 eur. Tento poplatok sa má vrátiť späť do rozvoja mesta na cesty, chodníky, škôlky či verejnú zeleň.
Primátor Viliam Kall zdôraznil, že cieľom mesta nebolo obyvateľov zaťažiť, ale nastaviť systém spravodlivejšie a citlivejšie. „Na jednej strane rešpektujeme zákonné povinnosti, na druhej strane sme chceli zachovať sociálnu citlivosť. Preto sme do nariadenia zakomponovali úľavy pre seniorov nad 70 rokov, zdravotne znevýhodnených občanov a oslobodenia pre školy, cirkevné či zdravotnícke zariadenia,“ doplnil Kall.
Mesto zároveň prichádza s novinkou, ktorá má obyvateľov motivovať k včasnému plateniu. „Každý, kto zaplatí svoje povinnosti načas, môže získať nákupnú poukážku v hodnote 20 eur za každých 400 eur zaplatených miestnych daní a poplatkov. Pre právnické osoby je to 20 eur za každých 1200 eur,“ vysvetlil Kall. Takto chce samospráva nielen podporiť finančnú disciplínu, ale aj miestnych podnikateľov, u ktorých sa poukážky budú dať využiť.
Pre bežné domácnosti nové VZN znamená podľa Lazoríkovej mierne zmeny vo výdavkoch, no zároveň aj možnosť ušetriť či dokonca získať bonus. Seniori a ŤZP občania pocítia úľavy, rodiny s menšími nádobami na odpad zaplatia spravodlivejšiu sumu a všetci, ktorí svoje povinnosti splnia načas, môžu získať odmenu vo forme nákupnej poukážky.
