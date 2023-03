Veľký Šariš: Pivovarníkmi sa chcú stať ďalší žiaci

Veľký Šariš 9. marca (TASR) - Na duálne vzdelávanie v pivovare vo Veľkom Šariši by mali v novom školskom roku 2023/2024 nastúpiť štyria noví študenti. Ide o naplnenie kapacity, na ktorej sa Stredná odborná škola gastronómie a služieb (SOŠ GaS) v Prešove s pivovarom v rámci spolupráce dohodli. Škola pokračuje vo výchove novej generácie sladovníkov.



Študenti odboru pivovarník a sladovník sa už od prvého ročníka stávajú súčasťou procesov výroby piva v pivovare vo Veľkom Šariši. Vlani nastúpili na tento odbor štyria noví študenti. V rámci štúdia si osvoja vedomosti, ale najmä zručnosti a skúsenosti vo výrobe sladu, sladiny, mladiny, kvasných procesov, filtrácie či stáčania produktu. Vyučovanie je rozdelené na teoretickú prípravu v škole a praktický výcvik v pivovare.



"Do duálneho vzdelávania v rámci pivovaru som sa ako inštruktorka zapojila hneď od jeho začiatku. Už je to rok, čo je prvý z jeho absolventov naším kolegom. Zapojila som sa, pretože mám rada ľudí, obzvlášť deti a mládež. Byť v praxi, priamo vo výrobe, je skvelá príležitosť, ako lepšie pochopiť procesy, a vyskúšať si, o čom táto práca reálne je," vraví Mária Vargová, jedna z 29 certifikovaných inštruktorov duálneho vzdelávania.



Dualisti majú v prípade záujmu šancu získať po ukončení štúdia pracovné miesto v pivovare. Momentálne tu pracujú traja z ôsmich doterajších absolventov duálneho vzdelávania.



"Sme radi, že práve duálne vzdelávanie vytvára priestor a vhodné podmienky na to, aby žiaci získavali praktické poznatky už počas štúdia na strednej škole a rozvíjali svoje znalosti cez reálnu skúsenosť. Väčšina z nich nájde potom svoje uplatnenie priamo v odbore," dopĺňa Grzegorz Komora, manažér závodu Pivovar Šariš.



SOŠ GaS otvorila odbor pivovarník a sladovník pred šiestimi rokmi, pričom priame ročné náklady Pivovaru Šariš na duálne vzdelávanie sa pohybujú okolo 45.000 eur.