Veľký Šariš 24. februára (TASR) – Mesto Veľký Šariš plánuje zrekonštruovať budovu zdravotného strediska. Investovať chce i do modernizácie vybavenia jednotlivých ambulancií.



Podľa primátora Viliama Kalla budova zdravotného strediska má približne 40 rokov a doposiaľ na nej vymenili len okná. Každý rok do nej investujú približne 15.000 až 20.000 eur.



"Nie je úplne v takom stave, ako by malo vyzerať moderné zdravotné stredisko. Bol by som rád, aby Veľkošarišania nemuseli kvôli zdravotným službám dochádzať dennodenne do Prešova a stráviť tam celý deň. Rokujem s internistkou a s urológom, aby sme posilnili tím špecialistov. Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na rekonštrukciu zdravotného strediska, aby z toho bolo vytvorené centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti," uviedol Kall s tým, že na rekonštrukciu potrebujú takmer 700.000 eur.



V súčasnosti tam pôsobí jedna pediatrička, dvaja zubní lekári, jedna zubná technika, dvaja lekári pre dospelých a gynekologická ambulancia.



"Záujem ľudí je veľký. Sama gynekologička potvrdila, že za posledné obdobie získala ďalších 600 nových pacientok,“ doplnil Kall.



Prevádzka zdravotného strediska, v ktorom lekárom prenajímajú priestory, mesto podľa jeho slov stojí 20.000 eur ročne. Okrem mesta slúži i pre obyvateľov spádovej oblasti deviatich obcí.