Veľký Šariš po takmer 20 rokoch obnovil mestskú políciu

Veľký Šariš 24. júna (TASR) - Po takmer 20 rokoch mesto Veľký Šariš obnovilo činnosť mestskej polície. Podľa primátora Viliama Kalla ho k tomu viedol nárast počtu obyvateľov a s tým súvisiace zabezpečenie verejného poriadku.



"Mali sme opakované výberové konanie, lebo bolo potrebné ľudí presviedčať, aby vôbec išli do mestskej polície. Máme náčelníka mestskej polície Martina Bujňáka, ktorý po niekoľkých rokoch opustil rady štátnej polície z pozície zástupcu okresného riaditeľa v Prešove," povedal pre TASR Kall.



Rovnako vybrali dvoch mestských policajtov, ktorí už pracujú. Čaká ich ešte kurz, ktorý musia podľa zákona absolvovať. "Medzitým prebiehajú všetky administratívne kroky od licencií na zbrane a podobne, aby sme mohli naplniť všetky aspekty polície, ktoré sú. Už dnes reálne vykonávajú svoju službu v teréne. Zameriavame sa na poobedňajšie hodiny a v piatok a sobotu na najexponovanejšie, čiže podvečerné hodiny," vysvetlil Kall. "Prognóza je taká, aby do roka boli okrem náčelníka štyria mestskí policajti, ktorí sa budú striedať," doplnil.



Mestská polícia stojí mesto ročne 40.000 eur. Ak pribudnú ďalší dvaja policajti, bude to 80.000 eur. "Budú môcť vyberať aj pokuty. Tešíme sa veľmi na novelu zákona o obecnej polícii, ktorá im dá väčšie právomoci, najmä meranie rýchlosti, čiže budú môcť byť konečne aj radary. Samozrejme, budú robiť dychové skúšky, ako aj kontroly na cykloceste. Vozidlo využívajú to, ktoré kedysi využívala MsP. Vyzerá nádejne, že odkúpime ojazdené vozidlo, ktoré využívala MsP v Bardejove," dodal primátor.



MsP bude mať úsek, ktorý bude mať na starosti kamerový systém. Ten by mal fungovať 24 hodín. V súčasnosti je v meste 19 kamier a pripravuje sa ich rozšírenie o päť ďalších.