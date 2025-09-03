< sekcia Regióny
Veľký Šariš pripravuje športový deň pre všetky generácie
Súčasťou podujatia bude aj prezentácia Horskej služby Čergov, ktorá návštevníkom ukáže záchranársku techniku, transportné prostriedky i zásady prvej pomoci v horskom teréne.
Autor TASR
Veľký Šariš 3. septembra (TASR) - Pestrú škálu športových disciplín aj kultúrnych vystúpení, ktoré spoja generácie a prinesú deň plný pohybu, súťaženia a zábavy, ponúkne podujatie s názvom Šariš športuje - bez rozdielu veku. Pripravuje ho mesto Veľký Šariš a uskutoční sa v sobotu 6. septembra. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.
„Od ranných hodín sa rozbehnú súťaže v behu, vo futbale, v tenise, kolkoch či lukostreľbe. Nebudú chýbať ani priateľské futbalové zápasy, športové súťaže pre deti či obľúbený turnaj v šachu. Seniori si zmerajú sily v petangu a šípkach, mládežníci zas v plážovom volejbale,“ uviedla Lazoríková.
Popoludní sa program presunie do športového areálu, kde vystúpia Teakwon-Do Delta, detský folklórny súbor Kanaš, Šariske Gavaľire či revival skupina Abba. Atmosféru večera dotvorí bubnová show Batida, laser show a diskotéka. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia Horskej služby Čergov, ktorá návštevníkom ukáže záchranársku techniku, transportné prostriedky i zásady prvej pomoci v horskom teréne.
„Veľký Šariš sa už roky snaží vytvárať priestor pre aktívny život obyvateľov. Teší ma, že naše mesto bude opäť hostiť deň, keď sa šport a kultúra spoja a prinesú ľuďom nezabudnuteľné zážitky,“ dodal primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.
„Od ranných hodín sa rozbehnú súťaže v behu, vo futbale, v tenise, kolkoch či lukostreľbe. Nebudú chýbať ani priateľské futbalové zápasy, športové súťaže pre deti či obľúbený turnaj v šachu. Seniori si zmerajú sily v petangu a šípkach, mládežníci zas v plážovom volejbale,“ uviedla Lazoríková.
Popoludní sa program presunie do športového areálu, kde vystúpia Teakwon-Do Delta, detský folklórny súbor Kanaš, Šariske Gavaľire či revival skupina Abba. Atmosféru večera dotvorí bubnová show Batida, laser show a diskotéka. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia Horskej služby Čergov, ktorá návštevníkom ukáže záchranársku techniku, transportné prostriedky i zásady prvej pomoci v horskom teréne.
„Veľký Šariš sa už roky snaží vytvárať priestor pre aktívny život obyvateľov. Teší ma, že naše mesto bude opäť hostiť deň, keď sa šport a kultúra spoja a prinesú ľuďom nezabudnuteľné zážitky,“ dodal primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.