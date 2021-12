Radnica kompletne zrekonštruovala mestskú knižnicu vo Veľkom Šariši

Veľký Šariš 17. decembra (TASR) – Mestská knižnica vo Veľkom Šariši prešla v uplynulých dňoch kompletnou rekonštrukciou. Pre verejnosť bude otvorená v obmedzenom režime od pondelka 20. decembra.



"Moderná knižnica nemá byť len o vypožičiavaní kníh, ale mala by byť komunitným centrom. Chceli sme vytvoriť pre ľudí také prostredie, aby tu radi trávili čas. Hneď, ako to bude možné, a situácia sa pre pandémiu upokojí, máme v pláne vdýchnuť do nových priestorov život," povedala knihovníčka Karin Peregrinová.



V nových priestoroch vznikol aj priestor nielen na požičiavanie kníh, ale aj drobné aktivity. "Staré priestory neboli dôstojné a vôbec nám nevyhovovali. Boli stiesnené a neprehľadné. Teraz je však všetko iné a máme z toho obrovskú radosť," doplnila Mária Gáborová, vedúca oddelenia kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Veľkom Šariši.



"Pôvodná knižnica bola v časti bývalej školskej budovy zo začiatku 20. storočia od roku 2008 aj s pôvodným interiérovým vybavením. Cieľom projektu bolo presťahovanie knižnice do väčších priestorov v rámci bývalej školskej budovy, čím sa vytvoril priestor na vzdelávaciu činnosť, kultúrne podujatia i relax pre návštevníkov. Zakúpením nových knižničných regálov a ďalšieho interiérového vybavenia knižnice sme vytvorili nový pekný a moderný priestor, ktorý sa stane aj príťažlivým pre nových čitateľov a používateľov knižnice," vysvetlila Gáborová.



Rekonštrukcia stála 8000 eur, projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Knižnica bude otvorená v režime OP - očkovaní, prekonaní.



Mestská knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš, je kultúrnou inštitúciou s viac ako 60-rocnou tradíciou. Slúži viac ako 6000 obyvateľom, z toho je 1222 registrovaných.