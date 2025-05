Veľký Šariš si pripomenul 80. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Veľký Šariš 7. mája (TASR) - V mestskom parku pri Pamätníku padlým vo Veľkom Šariši sa v stredu konala slávnostná pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Predstavitelia samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), pedagógovia, žiaci, členovia Jednoty dôchodcov i široká verejnosť si spoločne uctili pamiatku obetí najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.



V príhovoroch zazneli nielen slová úcty a vďaky, ale aj apel na zachovanie historickej pamäte a varovanie pred oživením ideológií, ktoré v minulosti spôsobili nesmierne utrpenie a skazu.



„Nesmieme dopustiť, aby sme stratili súdnosť a z rúk sa nám vymkla tolerancia, úcta a rešpekt voči iným. Naša večná vďaka musí navždy patriť tým, ktorí sa nebáli zomierať a mnohí z nich aj za našu slobodu bojovali. Milióny z nich obetovali to najcennejšie - svoje mladé životy,“ uviedol vo svojom príhovore predseda miestnej organizácie SZPB Miloš Vincler.



Dotkol sa aj súčasných hrozieb, ktoré číhajú na mier v rôznych častiach sveta. Poukázal na vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, ktoré opäť pripomínajú, že mier nie je samozrejmosťou, ale trvalou úlohou a hodnotou, o ktorú sa treba denne usilovať.



„Stretávame sa dnes pri tomto pamätníku, ktorý je nemým, no výrečným svedkom dejín - dejín bolesti, obetí, ale aj víťazstva ľudskosti nad nenávisťou. Aj naše mesto má svoje príbehy hrdinov. Obyčajných ľudí, ktorí sa v neobyčajných časoch zachovali odvážne. Ich mená sú možno vytesané na pamätníku, no ich činy sú vytesané do našej pamäti,“ povedal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall a vyzval na občiansku zodpovednosť a neustále úsilie o mier.



Vyvrcholením podujatia bolo slávnostné odovzdanie vyznamenania primátorovi mesta. Na návrh miestnej organizácie SZPB mu bola Ústrednou radou SZPB v Bratislave udelená medaila Milana Rastislava Štefánika III. stupňa za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. Ocenenie primátorovi odovzdal predseda Miloš Vincler.