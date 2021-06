Športový areál v priestoroch školy vo Veľkom Šariši mesto obnoví

Veľký Šariš 14. júna (TASR) – Športový areál v priestoroch Základnej školy (ZŠ) vo Veľkom Šariši v sobotu (12. 6.) ručne kosili kosci. Konalo sa tam podujatie Šarišske kosače. Mesto chce areál kompletne obnoviť. Veľký Šariš je aktuálne Európskym mestečkom športu 2021.



"Doteraz sme kosili len na hrade, robili sme rôzne súťaže, kde sme rozdeľovali úseky a kosilo sa na čas. Teraz sme sa rozhodli, že urobíme netradičné ručné kosenie, a to na školskom dvore. Nesúťažíme, len kosíme, koľko vládzeme. Kosíme preto, aby sme urobili nejaký osoh pre trávu," povedal organizátor podujatia Dušan Lukáč.



Najmladším kosačom bol trojročný Šimon Takáč z Bretejoviec. Kosil už aj vlani, no až tento rok mu dali do rúk naozajstnú ostrú kosu. Na kosenie do Veľkého Šariša prišiel so svojou tetou Andreou. "Kosím tri roky. Veľmi ma to baví, aj keď je to namáhavá činnosť. Mnoho ľudí kosí zle, pretože pri kosení je dôležitá rotácia celého tela, nielen rúk," prezradila.



Športový areál chce radnica kompletne zrekonštruovať. "Momentálne nie je zveľadený, a práve týmto kosením sme chceli dať symbolickú bodku za jeho súčasným stavom. Vznikne tu tartanová bežecká dráha, multifunkčné ihrisko, nové doskočisko a priestor nájdeme aj pre nový šport teqball. Ide o šport, ktorý kombinuje prvky futbalu i stolného tenisu a je výborným doplnkom pre futbalistov," povedal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall s tým, že areál bude sprístupnený verejnosti aj športovým klubom.



Ide podľa neho o investíciu vo výške približne 200.000 eur. Mesto ráta s použitím aj externých zdrojov.



"Podali sme dva projekty, ktoré by nám mali pomôcť so spolufinancovaním tohto projektu. Máme vysúťaženého dodávateľa. Ak by sa to podarilo, vieme začať s realizáciou už tohto roku, a ak aj nie, tak najneskôr v budúcom roku sa rekonštrukcia zrealizuje,” dodal Kall.