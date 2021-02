Titul Európske mestečko športu využije Veľký Šariš na rozvoj športu

Veľký Šariš 2. februára (TASR) – Veľký Šariš sa stal Európskym mestečkom športu 2021. V tomto roku má v celej Európe tento titul deväť miest. Komisia rozhodovala pri udelení titulu podľa toho, aby dané mesto vedelo zabezpečiť šport pre každú vekovú kategóriu, pre znevýhodnené osoby aj osoby so zdravotným postihnutím. Benefitom tohto titulu je zviditeľnenie mesta na športovom poli.



„Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu. Celkovo sme udelili len deväť titulov Európske mestečko športu v kategórii do 25 000 obyvateľov na tento rok. Musím povedať, že Veľký Šariš obstál v celkovom hodnotení veľmi pozitívne," povedala členka delegácie zo Slovenska Aces Europe Andrea Junger.



Podľa primátora Viliama Kalla mesto v súčasnosti pracuje na viacerých projektoch, ktoré súvisia so športovou infraštruktúrou.



„Najdlhšiu dobu venujeme príprave vybudovania zázemia pre futbalový a hokejový klub. Ide o šatne a celkové zázemie pre tieto kluby. Taktiež chceme využiť podanie projektu na Fond na podporu športu, v rámci ktorého chceme realizovať športový areál v priestore základnej školy. Vznikne tak bežecká dráha s tartanovým povrchom, ale aj nové multifunkčné ihrisko, ktoré by slúžilo futbalu, tenisu, basketbalu či volejbalu a jeho súčasťou by boli aj tribúny. Zároveň by sa vybudovala nová rozbehová dráha s doskočiskom a obnovilo veľké futbalové ihrisko," povedal Kall.



Mesto spolu s mládežou rozvíja aktivity na vybudovanie skejtparku či pumptrack. „Pracujeme aj na zrealizovaní skejtparku za kolkárňou a pumptrackovej dráhy na Dolinách, kde by sa mohlo aj tohto roku začať s realizáciou. Naše veľké úsilie bude zamerané na obnovu ľadového ihriska, a to v podobe novej betónovej plochy," uviedol primátor.



Neodmysliteľnou súčasťou mesta je futbal, kolky so svojou bohatou tradíciou a od roku 2017 aj taekwondo.