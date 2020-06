Z peňazí za výrub stromov pre obchvat vybuduje Prešov park v Kanaši

Veľký Šariš 18. júna (TASR) – Za výrub stromov v súvislosti s výstavbou severného obchvatu Prešova získalo mesto Veľký Šariš od Národnej diaľničnej spoločnosti 1,8 milióna eur. Peniaze chce použiť na viaceré projekty. Jedným z nich je park v miestnej časti Kanaš. Poslanci na mestskom zastupiteľstve schválili koncept zelenej infraštruktúry.



„Je to nejaké zmýšľanie a nastavenie mesta, ako má v najbližších rokoch pristupovať k úprave zelene, tvorbe vodozádržných opatrení a rôznym aktivitám, ktoré sa týkajú zelenej infraštruktúry. Výhodou získania týchto financií je to, že sú účelovo viazané na takéto aktivity," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Mesto zostavilo radu, ktorá bude mať na starosti zelenú infraštruktúru. Otázku verejnej zelene chcú podľa primátora riešiť koncepčne. „Radu tvoria zástupcovia rôznych komunít alebo spoločenstiev, ktoré pôsobia v meste. Vždy budú prizvaní aj odborníci, pretože táto téma nie je o vnútorných pocitoch vedenia mesta a podobne," povedal Kall.



Prvým z krokov bude výsadba drevín popri päť kilometrov dlhej cyklotrase, ktorú v tomto roku dokončili. „Keďže to chceme robiť vlastnými silami, budeme sadiť troj až štvormetrové stromy. Do jesene by sme to chceli urobiť. Náklady odhadujeme zatiaľ na 15 000 eur," priblížil primátor.



Ako ďalej povedal, na zelený park, ktorý plánujú vybudovať v miestnej časti Kanaš, majú už vybratého zhotoviteľa. „Myslím si, že do konca roka by mal byť zrealizovaný. Náklady predstavujú približne 45.000 eur. Bude to menší park zameraný na dreviny, ktoré sú z tejto lokality. To znamená, že nebudú tam žiadne cudzorodé dreviny. Budú tam aj detské ihriská, trasa pre chodcov, lavičky a podobne," vysvetlil Kall.



Veľkú časť financií podľa neho zaberie samotná starostlivosť o dreviny v meste. „Mnohé mestá a obce ju možno zanedbávajú a tak sme si dali prioritu – výsadbu, ale hlavne aj starostlivosť o súčasnú zeleň. V súčasnosti si myslím, že samosprávy nemajú dostatok financií na to, aby sa o svoje dreviny starali," dodal Kall.