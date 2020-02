Veľký Šariš za viac ako 600.000 eur zrekonštruuje zdravotné stredisko

Veľký Šariš 21. februára (TASR) - Mesto Veľký Šariš získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu viac ako 647.000 eur na modernizáciu súčasného zdravotného strediska. Na vytvorení Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa bude podieľať piatimi percentami, čo je približne 34.000 eur.



"Projekt zahŕňa nielen samotnú kompletnú rekonštrukciu budovy, zateplenie, výmenu rozvodov vody, kúrenia, ale pribudne aj pre dnešnú dobu nevyhnutnosť, akou je bezbariérový vstup. Pribudne tiež výťah, ktorý momentálne v budove nie je. Zároveň budú zariadené i čakárne. Do projektu bolo zahrnuté aj technické vybavenie ambulancií. Niektorí lekári prejavili záujem o nové prístroje, ktoré dostanú," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Vo verejnom obstarávaní uspela prešovská spoločnosť Movyrob, s.r.o. s ponukou za 601.000 eur s DPH, ktorá s mestom už uzavrela zmluvu o dielo.



"Začiatok prác je naplánovaný na apríl. Momentálne prebieha povinná kontrola verejného obstarávania. Do februára budúceho roka by mali byť práce ukončené. Budeme trvať na tom, aby zdravotnícke zariadenie nebolo zatvorené a práce boli realizované iba s minimálnym dopadom na samotných pacientov," vysvetlil Kall.



Ako povedal, budova má približne 30 rokov a aj keď nie je v havarijnom stave, ak by ju nezrekonštruovali, jej stav by sa zhoršil. Problémom sú úniky tepla, chýbajúce rozvody teplej vody a často tam dochádza k výpadku elektrickej energie. V rámci projektu vymenia i podlahy, svetlá a bude nainštalovaný nový vyvolávací systém.



"V súčasnosti máme dvoch všeobecných lekárov, pediatričku, dvoch stomatológov, zubnú techničku a gynekologičku. Nepribudnú už momentálne žiadni lekári. Zároveň sme v projekte pripravili jednu ambulanciu. V prípade záujmu bude pripravený priestor," dodal Kall.