Veľký Šariš začal v roku 2024 realizovať viaceré projekty

Veľký Šariš 29. decembra (TASR) - Mesto Veľký Šariš začalo v roku 2024 realizovať viaceré projekty. Ako povedal primátor mesta Viliam Kall, z plánu obnovy získali zdroje na výstavbu novej materskej školy. Od septembra prebieha jej výstavba a do septembra 2025 by mala byť aj výstavba dokončená.



"Získali sme necelých 800.000 eur z plánu obnovy, cez ministerstvo školstva zvyšných 300.000 eur ide z našej položky. Bude to moderná moderná škôlka s kapacitou viac ako 40 žiakov," uviedol Kall.



Mestu sa podľa jeho slov podarilo získať aj úver z Environmentálneho fondu vo výške takmer 950.000 eur na 20 rokov s úrokovou sadzbou 0,1 percenta. "Je určený na to, aby sme rozšírili takmer 2,7 kilometra vodovodu a kanalizácie v našom meste. Dá sa do užívania vodovod a kanalizácia pre tých obyvateľov, ktorí už dnes v domoch bývajú, ale zároveň si takto pripravujeme nové lokality na podporu rozvoja mesta. Výstavba prebieha od septembra 2024, pričom prevažná časť stavieb mala byť ukončená do konca roka 2025," priblížil Kall.



Na Šarišskom hrade pokračuje projekt, v rámci ktorého nezamestnaní pracujú na jeho obnove. "Vďačíme za to Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vrátane úradu práce. Výhodou projektu, ktorý sa začal v tomto roku, je to, že trvá 18 mesiacov a bude ukončený v októbri roku 2025," povedal Kall a doplnil, že podávali i projekty na cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom, Ukrajinou, ale aj s Poľskom. "Podarilo sa nám získať financie na projekt týkajúci sa podpory značky Šariš, tzn. mesta ako destinačného prvku na to, aby sme posilnili mesto v hľadáčiku potenciálnych turistov," vysvetlil primátor.



Podľa jeho slov v roku 2025 sú pripravení podať do ďalšieho kola výziev projekt týkajúci sa Kaplnky svätej Kunhuty, kde chcú získať takmer 400.000 eur na jej obnovu.



"Na hrade chceme vytvoriť základné turisticko-informačné centrum a podobne za 600.000 eur. V podhradí sa budeme angažovať v tom, aby sme vybudovali základné turisticko-informačné centrum pre všetky pamiatky, pre celé mesto, a to prerobením objektu kina. Je to suma približne milión eur," vysvetlil Kall.



Ako dodal, pripravujú sa aj na výzvy, ktoré budú súvisieť so znižovaním energetickej náročnosti, keďže chcú obnoviť mestské budovy.