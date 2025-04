Veľký Šariš zakúpil sedem unimobuniek pre rodiny po tragickom požiari

Na snímke prebieha osádzanie unimobuniek v osade pre ľudí, ktorým požiar zničil príbytky. Pri požiari v osade 19. marca 2025 tragicky zahynulo 5 ľudí. Vo Veľkom Šariši 9. apríla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Veľký Šariš 9. apríla (TASR) - Mesto Veľký Šariš v okrese Prešov zakúpilo sedem nových unimobuniek, ktoré budú slúžiť ako dočasné ubytovanie pre rodiny postihnuté marcovým tragickým požiarom. S ich osádzaním začali v stredu dopoludnia. Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Kall, odovzdávať by ich mali v piatok (11. 4.).Celkové náklady dosiahli sumu 36.000 eur, pričom 5000 eur poskytla nadácia Prešovského samosprávneho kraja a 20.000 eur prisľúbil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.uviedol primátor.Pri výbere vhodného dočasného ubytovania vyhodnocovali aj bezpečnostné hľadisko a zamerali sa na to, ako eliminovať vznik požiaru. Zvolili elektrické kúrenie, vyhýbali sa pieckam. „Odovzdávame so všetkými revíziami, aby to bolo bezpečné, a veríme, že sekundárny efekt môže byť aj to, že dôjde k zníženiu zvláčania rôznych druhov dreva, šatstva alebo čohokoľvek, čo by mohlo slúžiť na kúrenie,“ uviedol Kall.V meste je stále vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá potrvá, kým nebude posledná rodina, ktorá bola evakuovaná, ubytovaná.dodal primátor.Vo Veľkom Šariši vypukol 19. marca v noci požiar viacerých unimobuniek. Zomrelo pri ňom päť ľudí, z toho štyri deti. Približne 30 ľudí zároveň prišlo o strechu nad hlavou.