Svetelná križovatka vo Veľkom Šariši by mala byť hotová do konca roka

Veľký Šariš 7. júla (TASR) – Svetelná križovatka pri pivovare vo Veľkom Šariši by mala byť podľa primátora mesta Viliama Kalla hotová do konca roka. Má vyriešiť dlhodobý problém s nehodovosťou a zvýšiť bezpečnosť chodcov.



„Som veľmi rád, že sa nám v tomto roku podarilo s Prešovským samosprávnym krajom dohodnúť, aby túto križovatku zaradil do svojich investícií Momentálne sme vo fáze, že uvažujeme nad podobou svetelnej inteligentnej križovatky, ktorá by dokázala lepšie skoordinovať plynulosť premávky," uviedol pre TASR Kall s tým, že v súčasnosti pracujú na pracovnej verzii.



Projektová dokumentácia musí byť následne odsúhlasená krajským dopravným inšpektorátom. „Náklady zo strany Prešovského samosprávneho kraja sú približne 100 000 eur na tento rok," doplnil primátor.



Ako ďalej povedal, vodiči očakávali vybudovanie kruhového objazdu, prípadne iné riešenia. „Do budúcna Slovenská správa ciest plánuje investíciu za niekoľko miliónov eur, ktorá spojí severný obchvat Prešova a obchvat Sabinova štvorprúdovou cestou a viacerými mimoúrovňovými križovatkami, ktoré budú ešte lepším riešením," skonštatoval primátor.



Na križovatke pribudnú semafory, zvislé, ako aj vodorovné značenie. „Je tam autobusová zastávka SAD, kde sa zdržiava mnoho detí, ktoré dochádzajú do školy. Nie je tam bezpečný priechod, čiže budú zároveň doplnené aj priechody pre chodcov, ktoré budú na signalizáciu, že ľudia si budú môcť zastaviť premávku a bezpečne prejsť," vysvetlil Kall.



Myslí si, že realizácia križovatky je otázkou niekoľkých týždňov. „To nie je vec, ktorá by mala trvať pol roka, takže verím, že je reálne, keď poviem, že do konca roka to bude hotové," dodal primátor.