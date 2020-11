Veľký záujem o testovanie majú obyvatelia rómskej osady v B. Bystrici

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) – Druhé kolo plošného testovania je v Banskej Bystrici pokojné. Veľký záujem o testovanie prejavili opäť obyvatelia rómskej osady v mestskej časti Senica, priblížil na brífingu zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík.



„V súčasnosti je na odberných miestach pokojná atmosféra. Všade je dostatočný počet zdravotníkov, vojakov, administratívnych pracovníkov a ochranného materiálu. Tvoria sa podstatne menšie rady ako pred týždňom. Obyvatelia sa pravdepodobne riadia našimi odporúčaniami a návštevu odberných miest si rozložili na celý víkend,“ informoval Gajdošík s tým, že pokojnejšie boli aj samotné prípravy. „Ukazuje sa, že keď samosprávy a všetci, ktorí sa podieľajú na plošnom testovaní, majú dostatočný čas, tak sa to dá zvládnuť,“ vysvetlil Gajdošík.



V Banskej Bystrici je počas víkendu k dispozícii 68 odberových miest, a to vrátane dvoch mobilných jednotiek. Jedna z nich je určená pre mestskú časť Senica, kde sa počas soboty testujú najmä obyvatelia miestnej rómskej osady. Do 10.30 h bolo podľa samosprávy odobratých 100 vzoriek, žiadna z nich nebola pozitívna. „Minulý víkend sme v rómskej osade v Senici otestovali 392 ľudí, nikto z nich nebol pozitívny,“ ocenil Gajdošík s tým, že v osade evidujú o niečo viac ako 390 obyvateľov.