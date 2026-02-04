< sekcia Regióny
Veľtrh Alma Mater pokračuje v stredu v Košiciach
Veľtrhy predstavujú aj štipendiá Študujem doma, Slovensko ma odmení, ktoré umožňujú domácim študentom získať 4000 eur a zahraničným 5000 eur ročne.
Autor TASR
Košice 4. februára (TASR) - Tretí ročník veľtrhov Alma Mater pokračuje v stredu v Košiciach. Maturanti a všetci, ktorí uvažujú o vysokej škole, tak môžu získať prehľad o študijných programoch, prijímacích konaniach, štipendiách, internátoch či študentskom živote v Congress Hotel Centre do 13.30 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Žiaci nájdu na Alma Mater všetko, čo im uľahčí rozhodovanie o ďalšom kroku po maturite. Osobný kontakt so školami, informácie ‚z prvej ruky‘ a možnosť pýtať sa priamo tých, ktorí na školách učia alebo študujú, často pomáhajú vybrať si správnu cestu,“ uviedol rezort s tým, že podujatie prináša stredoškolákom konkrétne informácie a možnosť poradiť sa priamo so zástupcami vysokých škôl, čo môže byť pri výbere ďalšieho štúdia rozhodujúce.
Súčasťou veľtrhov na východe Slovenska je aj kampaň s názvom Staň sa legendou, ktorá podporuje učiteľské povolania. Mladí ľudia sa môžu dozvedieť, kde sa dajú študovať pedagogické odbory, aké sú možnosti uplatnenia a benefity učiteľského povolania.
Veľtrhy predstavujú aj štipendiá „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktoré umožňujú domácim študentom získať 4000 eur a zahraničným 5000 eur ročne.
Aktuálny ročník Alma Mater odštartoval v utorok (3. 2.) v Michalovciach. V ďalších dňoch sa presunie do Prešova, Popradu, Dolného Kubína, Žiliny, Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Vstup na veľtrhy je bezplatný. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaM.
„Žiaci nájdu na Alma Mater všetko, čo im uľahčí rozhodovanie o ďalšom kroku po maturite. Osobný kontakt so školami, informácie ‚z prvej ruky‘ a možnosť pýtať sa priamo tých, ktorí na školách učia alebo študujú, často pomáhajú vybrať si správnu cestu,“ uviedol rezort s tým, že podujatie prináša stredoškolákom konkrétne informácie a možnosť poradiť sa priamo so zástupcami vysokých škôl, čo môže byť pri výbere ďalšieho štúdia rozhodujúce.
Súčasťou veľtrhov na východe Slovenska je aj kampaň s názvom Staň sa legendou, ktorá podporuje učiteľské povolania. Mladí ľudia sa môžu dozvedieť, kde sa dajú študovať pedagogické odbory, aké sú možnosti uplatnenia a benefity učiteľského povolania.
Veľtrhy predstavujú aj štipendiá „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktoré umožňujú domácim študentom získať 4000 eur a zahraničným 5000 eur ročne.
Aktuálny ročník Alma Mater odštartoval v utorok (3. 2.) v Michalovciach. V ďalších dňoch sa presunie do Prešova, Popradu, Dolného Kubína, Žiliny, Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Vstup na veľtrhy je bezplatný. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaM.