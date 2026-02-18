< sekcia Regióny
Veľtrh Alma Mater v Dolnom Kubíne predstavuje ponuku vysokých škôl
Veľtrh Alma Mater po zastávkach na východnom Slovensku a v Dolnom Kubíne bude pokračovať v Žiline, Komárne, Nitre, Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a Trenčíne.
Autor TASR
Dolný Kubín 18. februára (TASR) - Dolný Kubín v stredu hostí tretí ročník veľtrhu Alma Mater, prostredníctvom ktorého rezort školstva prináša stredoškolákom možnosť stretnúť sa so zástupcami slovenských vysokých škôl, získať informácie o štúdiu, prijímacích konaniach či štipendiách. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Podľa rezortu školstva rozhodovanie o tom, čo ďalej po strednej škole, patrí medzi najdôležitejšie kroky mladých ľudí. „Chceme mladým ľuďom pomôcť urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre ich budúcnosť aj pre našu krajinu. V dvanástich mestách po celom Slovensku majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl osobne, z očí do očí, pýtať sa a získať informácie, ktoré im pri rozhodovaní často chýbajú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Súčasťou veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy s názvom Študujem doma, Slovensko ma odmení, ktorá podporuje talentovaných študentov pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. „Domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia,“ priblížili z rezortu.
