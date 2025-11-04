< sekcia Regióny
Veľtrh Gaudeamus v Košiciach ponúka možnosti pomaturitného vzdelávania

Autor TASR
Košice 4. novembra (TASR) - Na pomaturitné vzdelávanie je zameraný veľtrh Gaudeamus, ktorý sa v utorok a stredu (5. 11.) koná v Košiciach. Jeho cieľom je poskytnúť študentom stredných škôl, predovšetkým z Košického a Prešovského kraja, komplexné informácie o ponuke a podmienkach štúdia po maturite.
„Gaudeamus Región Košice ponúkne sprievodný program prednášok vysokých škôl a univerzít. Náplňou prednášok sú najaktuálnejšie informácie o študijnej ponuke a podmienkach prijímacieho konania a štúdia v akademickom roku 2026/2027 aj informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl,“ informovali organizátori.
Tretí ročník veľtrhu zahŕňa až 235 zastúpených univerzít, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Česka a ďalších trinástich krajín. „Zastúpene budú školy z Dánska, Veľkej Británie, Holandska, Spojených arabských emirátov, Írska, Nemecka, Litvy, Fínska, Belgicka, Talianska, Španielska, Malty a Japonska,“ informovala spoločnosť MP-Soft, organizátor veľtrhu.
Na veľtrhu sú otvorené kontaktné miesta škôl, kde sú študentom k dispozícii zástupcovia školy pripravení odpovedať na otázky o ponuke a podmienkach štúdia. Študenti môžu tiež navštíviť kontaktné miesta inštitúcií poskytujúcich poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí. Nerozhodným študentom môže pomôcť Testovacie centrum a Poradenský servis.
Podujatie sa koná v priestoroch hotela na Južnej triede 2A. Pre verejnosť je otvorené od 9.00 do 15.00 h. Gaudeamus je séria veľtrhov vzdelávania v Slovenskej a Českej republike, ktoré každoročne prebiehajú v Brne, Prahe, Nitre, Bratislave a Košiciach.
