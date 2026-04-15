Veľtrh Nábytok a bývanie predstavuje trendy v bývaní i dizajne
Autor TASR
Nitra 15. apríla (TASR) - Najnovšie trendy v bývaní, dizajne a stavebníctve predstavuje veľtrh Nábytok a Bývanie 2026, ktorý sa v stredu začal na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Jeho súčasťou sú výstava pre záhradkárov Gardenia a stavebná výstava Stavexpo. Novinky zo sveta interiérov, moderných technológií a záhradnej architektúry si môžu návštevníci pozrieť do 19. apríla, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová.
Trendy, ktoré dominujú tomuto roku, sa nesú v znamení biokomfortu, multifunkčných priestorov a materiálovej autenticity. Stále žiadanejšie sú prírodné materiály, recyklované povrchy či ergonomické riešenia, zhodujú sa vystavovatelia.
Veľtrh ponúka návštevníkom komplexnú paletu produktov, od špičkových kuchynských zostáv, cez komfortné obývacie a spálňové súpravy, až po inteligentné úložné systémy či svetelné riešenia.
Svet záhradnej inšpirácie prezentuje výstava Gardenia. Výstava Stavexpo predstavuje stavebné materiály, technológie aj riešenia, ktoré uľahčia stavebníkom orientáciu v komplexnom svete stavebníctva a renovácií.
Súčasťou veľtrhu nábytku je Fórum dizajnu. Prehliadku študentských projektov pripravilo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s národným výstaviskom. Výstava predstavuje dizajnérske diela študentov a študentiek zo štyroch vysokých škôl. Témou 27. ročníka sú nové materiály, ich výskum a uplatňovanie v praxi.
