Veľtrh práce JobSpoTT vysvetlí, ako zvládnuť pohovor

Trnava 27. apríla (TASR) - Zamestnávatelia z Trnavského kraja sa stretnú so záujemcami o zamestnanie na veľtrhu práce JobSpoTT 2022 v priestoroch Holiday Inn v Trnave. Akcia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla, je prístupná pre širokú verejnosť v čase od 9.00 do 16.00 h. TASR o tom informoval za organizátorov Ján Král.



Na podujatí nájdu návštevníci pracovné ponuky z rôznych oblastí. Firmy hľadajú nielen ľudí s technickým zameraním do výrobnej sféry, ale obsadzujú aj vyššie manažérske pozície. Vystavovať budú aj zamestnávatelia z netechnicky orientovaných oblastí, ako sú financie, logistika, stavebníctvo, obchod, ľudské zdroje či služby. Niektoré z ponúk sú už teraz uvedené na webovej stránke veľtrhu jobspott.sk.



V rámci podujatia si budú môcť návštevníci vyskúšať pohovor s personalistom. "Kto má obavy z pracovných pohovorov, môže si ich vyskúšať. Absolvuje skúšobný pohovor a skúsený personalista poradí, ako zvládnuť pohovor a získať pracovnú pozíciu," uviedol Miroslav Koleník z Národného kariérneho centra, ktoré veľtrh práce organizuje.



Súčasťou programu budú aj prednášky a diskusie, ktoré dajú odpoveď na mnohé otázky týkajúce sa nielen pracovného, ale i dobre nastaveného súkromného života. "Ak má záujemca o zamestnanie obavy, nevie, ako sa stručne predstaviť či odpovedať na náročné otázky, môže si pohovor vyskúšať a získať rady, ktoré mu pomôžu zvládnuť pohovor a získať pracovnú pozíciu," doplnil Igor Holéczy z Národného kariérneho centra.