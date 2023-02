Veľtrh práce v zdravotníctve sa opäť vráti do Martina

Martin 18. februára (TASR) - Jesseniova lekárska fakulta v Martine bude opäť hostiť veľtrh pracovných príležitostí v zdravotníctve. Na v poradí piaty ročník podujatia, ktoré bude v stredu (22. 2.) v priestoroch fakulty, sa príde prezentovať viac ako 25 zdravotníckych zariadení zo Slovenska i Českej republiky, dokopy zastupujúcich vyše 60 nemocníc. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie Univerzitnej nemocnice v Martine.



"Na minulý martinský ročník, ktorý sa uskutočnil v polovici marca 2022, prišlo rekordný počet študentov a absolventov," spomenula Marčeková.



Aj tento rok budú mať návštevníci z radov študentov medicíny, bakalárskych aj magisterských nelekárskych študijných programov alebo stredných zdravotníckych škôl podľa nej možnosť urobiť si prehľad o súčasnej situácii na zdravotníckom trhu práce, zorientovať sa v ponukách a nadviazať kontakty s budúcimi zamestnávateľmi.



Zamestnávatelia sa snažia osloviť študentov už počas štúdia a prilákať ich na svoje pracoviská na stáž, odbornú prax alebo ponuku svojich štipendijných programov. "Absolventov, ktorí každoročne ukončia štúdium v zdravotníckych odboroch, sú tisíce a my im pomáhame urobiť si rozhľad v možnom budúcom uplatnení už počas štúdia. Sme veľmi radi za záujem študentov, a preto kvôli nim túto akciu každý rok radi organizujeme," povedal hlavný organizátor akcie Vladimír Váňa.



Zdravotnícke zariadenia po celej republike aj v zahraničí sú v situácii, keď musia presvedčiť uchádzačov, aby nastúpili práve k nim. Veľtrh bude tento rok, podobne ako minulé ročníky, ponúkať v spolupráci so študentskými spolkami a vystavovateľmi sprievodný program. "Teórie sme mali v škole dostatok, absolventom však chýbajú praktické zručnosti. V dnešnej dobe si študenti chcú vyskúšať predovšetkým niečo praktické, a preto sa im snažíme vyjsť v ústrety, a to nielen chirurgickým šitím, ale aj stomickými workshopmi," doplnil organizátor akcie Ondřej Česák.