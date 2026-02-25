< sekcia Regióny
Veľtrh príležitostí v Prešove približuje možnosti štúdia na VŠ
Autor TASR
Prešov 25. februára (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove spolu s ďalšími vysokými školami organizuje podujatie Objav svoju budúcnosť, ktoré je určené pre študentov stredných škôl z Prešovského kraja. Veľtrh príležitostí sa koná v stredu v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Ingrid Timková.
Podujatie sa koná v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Inovačným partnerským centrom. Svoju ponuku vzdelávania predstavujú štyri univerzity pôsobiace v regióne - PU v Prešove, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF).
Študenti majú možnosť získať informácie o študijných programoch, podmienkach prijatia, možnostiach zahraničných mobilít či študentského života. „Cieľom podujatia je priblížiť mladým ľuďom možnosti vysokoškolského štúdia v regióne a ukázať im, že kvalitné vzdelanie im môže otvoriť dvere k úspešnému uplatneniu na trhu práce. Organizátori zároveň vytvárajú priestor na prezentáciu úspešných absolventov a inovatívnych projektov,“ priblížila Timková.
