< sekcia Regióny
Veľtrh Záhradkár oslávi 30. výročie, začne sa na trenčianskom letisku
Súčasťou veľtrhu bude včelárska výstava, výstava Ľudové umelecké remeslá a bohatý sprievodný program.
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - Päťdňový veľtrh Záhradkár oslávi tento rok tridsaťročné jubileum. Začne sa v stredu (15. 4.) na letisku v Trenčíne, potrvá do nedele (19. 4.). Informovala o tom manažérka veľtrhu Zdenka Lelkešová.
Súčasťou veľtrhu bude včelárska výstava, výstava Ľudové umelecké remeslá a bohatý sprievodný program. Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz včelárov a Združenie Ľudové Remeslá.
Veľtrh slávnostne otvoria v stredu o 13.00 h, súčasťou bude udeľovanie Ceny profesora Ivana Hričovského. V rámci sprievodného programu popri prednáškach záhradkárov a včelárov a prezentáciách bonsajov vytvoria pre návštevníkov arénu Eduarda Jakubeka, kde predstavia praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov.
Novinkou veľtrhu bude historická žatva. Staré stroje a mechanizmy už z roku 1900 predstavia návštevníkom historickú žatvu každý deň. Pre deti sú pripravené jazda na koňoch a poníkoch, na kočoch a kosačkách, ale i animácie a kŕmenie domácich zvierat, skoky do sena či bludisko v sene.
„Pre návštevníkov pripravujeme v spolupráci so SAD Trenčín kyvadlovú dopravu z autobusovej stanice na letisko a späť. Areál bude disponovať výhradne modernými keramickými splachovacími toaletami, zónou kvalitného občerstvenia, oddychovými zónami, sprievodnými aktivitami a prezentáciami,“ doplnila Lelkešová.
Súčasťou veľtrhu bude včelárska výstava, výstava Ľudové umelecké remeslá a bohatý sprievodný program. Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz včelárov a Združenie Ľudové Remeslá.
Veľtrh slávnostne otvoria v stredu o 13.00 h, súčasťou bude udeľovanie Ceny profesora Ivana Hričovského. V rámci sprievodného programu popri prednáškach záhradkárov a včelárov a prezentáciách bonsajov vytvoria pre návštevníkov arénu Eduarda Jakubeka, kde predstavia praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov.
Novinkou veľtrhu bude historická žatva. Staré stroje a mechanizmy už z roku 1900 predstavia návštevníkom historickú žatvu každý deň. Pre deti sú pripravené jazda na koňoch a poníkoch, na kočoch a kosačkách, ale i animácie a kŕmenie domácich zvierat, skoky do sena či bludisko v sene.
„Pre návštevníkov pripravujeme v spolupráci so SAD Trenčín kyvadlovú dopravu z autobusovej stanice na letisko a späť. Areál bude disponovať výhradne modernými keramickými splachovacími toaletami, zónou kvalitného občerstvenia, oddychovými zónami, sprievodnými aktivitami a prezentáciami,“ doplnila Lelkešová.