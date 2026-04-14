Veľtrh Záhradkár v Trenčíne môže spôsobiť zintenzívnenie dopravy
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - V súvislosti s veľtrhom Záhradkár na trenčianskom letisku (15. - 19. 4.) upozorňuje polícia na možnú zvýšenú intenzitu dopravy v Trenčíne a jeho okolí, najmä v smere na letisko. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Dopravu bude usmerňovať polícia. V okolí osadia dočasné dopravné značenie vrátane príjazdových trás z diaľnice D1 a zo smeru od Bánoviec nad Bebravou.
Príjazdy, zjazdy aj parkovacie plochy budú označené. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, ako aj pokyny polície a usporiadateľov. Počas konania podujatia bude k dispozícii aj kyvadlová doprava z autobusovej stanice v Trenčíne na letisko a späť. Kyvadlové autobusy budú premávať počas všetkých dní konania podujatia.
„Vodičom a návštevníkom preto odporúčame, aby podľa možností využili práve kyvadlovú dopravu, ktorá môže prispieť k plynulejšej premávke v okolí podujatia a zároveň uľahčiť presun na miesto konania aj späť,“ doplnila hovorkyňa.
