Veolia plánuje v Leviciach batériové úložisko s kapacitou takmer 3 MWh

Bratislava 27. februára (TASR) – Pri paroplynovom cykle v Leviciach by malo v tomto roku pribudnúť doteraz najväčšie batériové úložisko elektrickej energie na Slovensku. Systém založený na Li-ion NMC technológii by mal dosiahnuť kapacitu 2,91 megawatthodiny (MWh) a poskytnúť okamžitý výkon až 5,5 megawattu (MW). Úložisko bude spolupracovať s existujúcimi zdrojmi inštalovanými v elektrárni v Leviciach, kde bude vypomáhať pri krátkych a špičkových požiadavkách na zmenu ich prevádzkového výkonu, informovala TASR riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia SK Slavomíra Vogelová.



Výstavba sa uskutoční počas leta s plánovaným spustením do prevádzky do konca tohto roka. "Paroplynový cyklus bude, tak ako doteraz, vyrábať elektrickú energiu a poskytovať svojim odberateľom vyrobený chlad a teplo. Batériový systém len umožní flexibilnejšie využitie tohto zdroja a zabezpečenie pokračovania poskytovania podporných služieb pre stabilizáciu elektrickej siete na Slovensku," povedala Vogelová. Špičkový výkon z batérie bude podľa hovorkyne v prípade potreby k dispozícii v čase už do 0,5 sekundy.



Veolia pripravuje ďalšie podobné projekty využitia batériových úložných systémov. Podľa Vogelovej zvažuje firma ich výstavbu, či už v rámci vlastných teplární pre podporné služby siete, v priemyselných areáloch s cieľom optimalizácie nákladov na pripojenie, ale aj využitie batériových systémov v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi na kotolniach a menších prevádzkach.



Batériové úložiská elektrickej energie začínajú vo svete hrať čoraz väčšiu úlohu najmä v súčinnosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Jedno z najväčších by malo v tomto roku vzniknúť v USA na Floride Tento batériový systém by mal mať výkon 409 MW a kapacitu 900 MWh. Ešte väčšie úložisko s výkonom 1200 MWh plánuje spoločnosť CEP Energy v Austrálii.



Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida očakáva postupné zavádzanie batériových systémov aj na Slovensku. "Batériové úložiská majú ohromný potenciál, či už pre akumuláciu elektriny z nestabilných obnoviteľných zdrojov energie alebo vďaka rýchlemu reakčnému času poskytnutia výkonu. V oboch prípadoch ide o mimoriadne žiadané vlastnosti, a to v súlade s trendom rozširovania fotovoltických či veterných elektrární, ale aj požiadavkám operátorov prenosových sietí na skracovanie doby nábehu podporných služieb potrebných pre stabilitu sietí," uviedol Badida. Analytik predpokladá, že zo začiatku sa budú batériové systémy budovať najmä ako podporné zdroje.