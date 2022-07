Verejná doprava do Banskej Štiavnice bude počas leta posilnená

Banská Štiavnica 2. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od soboty posilňuje verejnú dopravu do Banskej Štiavnice a okolia o víkendové autobusové spoje. Cieľom je priblížiť návštevníkov k turistickým cieľom a pamiatkam a zároveň odľahčiť mesto počas letných mesiacov od náporu áut. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Posilnené víkendové autobusové spoje do Banskej Štiavnice a okolia budú premávať od soboty do 4. septembra, slúžiť budú zároveň ako prípoje k mimoriadnym víkendovým letným vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Tohtoročnou novinkou je prípoj na Počúvadlianske jazero už od vlaku 1605 s príchodom do Banskej Štiavnice o 7.54 h a v soboty aj od vlaku 1627 s príchodom o 17.54 h.



"Skoršie ranné spojenie turistom umožní včasnejší príchod k jazeru či výstup na Sitno. Zároveň pribudne možnosť dlhšieho sobotného pobytu a odchodu od jazera. Od vlaku 1619 s príchodom o 13.54 h prípojný autobusový spoj umožní prepravu cestujúcich do centra Banskej Štiavnice a do Banského Studenca, z ktorého sa tak následne vytvára možnosť návratu do Banskej Štiavnice. Od vlaku 1611 s príchodom o 9.54 h zostáva zachované aj v tomto roku prípojné spojenie do Svätého Antona," priblížil riaditeľ odboru verejnej dopravy BBSK Miroslav Vyka.



V súvislosti s odporúčaním Ministerstva dopravy a výstavby SR zároveň dochádza aj k úprave časov autobusových spojov na trase Banská Štiavnica – Zvolen. Úprava má zabezpečiť najmä odstránenie časových súbehov autobusov s vlakmi a bohatšiu ponuku spojov pre verejnosť.



"Všetky víkendové letné vlaky budú oproti minulým rokom navyše zastavovať na znamenie alebo požiadanie aj na železničných staniciach v Kozelníku a Banskej Belej a na železničnej zastávke Banský Studenec," dodal Vyka.