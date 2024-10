Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach oslavuje storočnicu výstavou

Na snímke verejná knižnica Jána Bocatia Košiciach 2. októbra 2024. Foto: TASR - František Iván

Košice 2. októbra (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach oslavuje 100. výročie svojho založenia. Míľniky tejto inštitúcie približuje jubilejná výstava v centrálnej knižnici i vydaná publikácia. Súčasťou výstavy s názvom "je historické vybavenie knižnice a bohatý archívny dokumentačný a fotografický materiál.Ako informovala VKJB, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja (KSK), výstava je obsahovo, priestorovo a výtvarne poňatá tak, aby zaujala odbornú i laickú verejnosť a oslovila aj mladších návštevníkov. Pre záujemcov bude prístupná do 15. januára 2025. Koncipovaná je do podoby tematických kníh s kapitolami zameranými na miesta, fond, zamestnancov, čitateľov a inovácie VKJB. Návštevníci sa tak môžu prechádzať pomedzi stránky kníh a symbolicky listovať v histórii knižnice. Výstava aj jubilejná publikácia nesú autorský rukopis dizajnérky Barbory Kopnickej.Riaditeľka VKJB Soňa Jakešová priblížila, že korene knižnice siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. Po presťahovaní univerzity do Budína bola zriadená Kráľovská právnická akadémia v Košiciach, ktorá od univerzity prevzala knihy a dokumenty.uviedla.Dnes má knižnica podľa riaditeľky vo fonde viac ako 210.000 kníh a dokumentov, ročne pripraví takmer 800 podujatí, má bezmála 12.000 registrovaných čitateľov a jej priemerná ročná návštevnosť predstavuje okolo 230.000 ľudí.povedala Jakešová. Knižnica pripravuje vzdelávacie cykly, besedy s autormi a od roku 2017 vydáva e-magazín Knihy na dosah. Služby ponúka v desiatich pracoviskách vrátane špecializovaného hudobného a regionálneho oddelenia či Prezidentskej knižnice.Knižnica nesie názov po Jánovi Bocatiovi, básnikovi, pedagógovi, historikovi a diplomatovi, ktorého si Košičania začiatkom 17. storočia zvolili za richtára.