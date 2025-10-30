< sekcia Regióny
Verejná knižnica M. Rešetku spustila novinku v platbách za služby
Proces implementácie nového platobného systému trval takmer jeden rok.
Autor TASR
Trenčín 30. októbra (TASR) - Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne umožňuje ako prvá na Slovensku svojim čitateľom realizovať bezhotovostné platby za knižnično-informačné služby bez nutnosti manuálneho zadávania sumy. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Proces implementácie nového platobného systému trval takmer jeden rok. Vďaka zavedeniu systému TritiusPay sa tak v knižnici platia poplatky bez nutnosti manuálneho zadávania sumy na platobných termináloch.
„Vo väčšine slovenských knižníc je doteraz platba kartou možná len prostredníctvom ručného zadávania sumy na platobných termináloch. Vďaka našej iniciatíve takémuto postupu odzvonilo. Bezhotovostné platby prijímame priamo cez knižničný systém Tritius. Knihovníci tak pri vybavovaní čitateľov nemusia robiť žiadne úkony navyše,“ uviedol riaditeľ knižnice Peter Martinák s tým, že priame zadanie platby umožňuje bezdrôtové prepojenie terminálov s knižničným systémom cez modul platobnej brány.
Návštevníci trenčianskej knižnice inováciu vítajú a záujem o túto službu knižnica registruje už aj zo strany iných inštitúcií z knižničného prostredia.
