Banskobystrická knižnica plánuje obnovu budovy pobočky na Fončorde

Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici plánuje ďalšiu etapu rekonštrukcie budovy svojej pobočky na Jilemnického ulici na Fončorde. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 249.792 eur bez DPH.



Jej predmetom sú stavebné úpravy a udržiavacie práce. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice na prvom a druhom poschodí. Podľa oznámenia do urbanistického a architektonického riešenia stavby zasahovať nebudú. "Jediná zmena sa týka architektonického stvárnenia hlavného vstupu do knižnice. Bude to prekrytie vstupu, zväčšenie dverných otvorov a riešenie bezbariérového prístupu do budovy," pripomína s tým, že vybudovať chcú aj výťah na druhé poschodie.



Priestory knižnice obnovovali postupne. Okrem úpravy vnútorných priestorov vymenili okná, zrekonštruovali strechu a zateplili tiež obvodový plášť. Predmetom tejto zákazky je tak ďalšia etapa modernizácie knižnice. Patria sem aj úpravy kancelárií na druhom poschodí a kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre návštevníkov.



Oznámenie vo vestníku podotýka, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 7. júla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.



Banskobystrická verejná knižnica na svojej oficiálnej webstránke informuje, že pre rekonštrukciu bude pobočka na Fončorde od 1. júla do konca decembra tohto roka zatvorená. Knižnično-informačné služby, výpožičky a vrátenie kníh budú ľuďom poskytovať na ďalších pobočkách v meste.