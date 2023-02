Verejná plaváreň v Petržalke sa pomaly vracia k svojej návštevnosti

Bratislava 11. februára (TASR) – Verejná plaváreň v bratislavskej Petržalke sa postupne vracia k návštevnosti spred obdobia pandémie. Kým v roku 2019 ju navštívilo viac ako 206.000 ľudí, vlani to bolo vyše 187.000, pričom jej prevádzka bola približne na tri mesiace prerušená. Dopomáhajú jej v tom viaceré zmeny, ďalšie sú naplánované. Pripravuje sa tiež nový cenník, ktorý má zvýhodniť Petržalčanov.



"V minulom roku bola plaváreň zatvorená takmer tri mesiace z dôvodu pandémie a neplánovanej letnej odstávky. Napriek týmto nepríjemným okolnostiam sme dokázali predať stovky permanentiek," konštatuje konateľ plavárne Matúš Súlovec.



Najnovšie štatistiky ukazujú, že vlaňajšie tržby za nákup permanentiek dosiahli viac ako 62.000 eur, čo je asi o 13.000 eur menej ako v najlepšom roku 2019. Najväčší záujem o kúpu permanentiek je v zimných mesiacoch december a január.



Zvyšovaniu návštevnosti dopomáha aj zavedenie viacerých systémových zmien či nových služieb. Spojazdniť sa podarilo napríklad dlhodobo nefunkčný tobogan, rozšírené sú prevádzkové hodiny saunového sveta, vzduchotechnika prešla pod novým vedením kompletným vyčistením a renováciou. V plavárni tiež pribudol nový mobiliár. V súčasnosti sa rekonštruujú priestory bývalého bufetu, v ktorých vzniknú masážne miestnosti.



Vedenie plavárne už vlani avizovalo, že ak by ceny energií aj naďalej prudko rástli, plaváreň by bola nútená buď obmedziť či pozastaviť niektoré atrakcie, alebo zvýšiť ceny vstupného. Ako najschodnejšie riešenie sa podľa nej javí úprava cenníka, nepôjde však o radikálne zmeny. Petržalčanov by sa týkať nemali.



"Ceny vstupného sa nemenili od otvorenia plavárne, teda už takmer sedem rokov. Z dôvodu vyšších úspor, ako aj zabezpečenia vyššej kvality služieb je z dlhodobého hľadiska potrebné pristúpiť k zvýšeniu cien pre vybrané skupiny či najvyťaženejšie časy," poznamenal riaditeľ plavárne Marián Ščepánek s tým, že k úprave cenníka by malo dôjsť koncom prvého kvartálu tohto roka.



Verejná plaváreň v Petržalke bola otvorená v septembri 2016.